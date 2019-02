Diebe brechen Fahrkartenautomaten auf

Unbekannte haben erneut einen Fahrkartenautomaten an der Station Gartenholz in Ahrensburg aufgebrochen.

Ahrensburg. Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Fahrkartenautomaten an der Bahnstation Gartenholz in Ahrensburg aufgebrochen und die Geldkassette gestohlen. Wie hoch der Schaden ist, darüber machte die ermittelnde Bundespolizei in Kiel am Montag noch keine Angaben.

Es ist bereits die zweite Tat innerhalb weniger Wochen an dem Haltepunkt. Am 24. Januar hatten Diebe am gegenüberliegenden Gleis einen Automaten aufgebrochen .

Polizei sucht Zeugen

Zwar wird bei Beschädigungen ein Störungsalarm ausgelöst, allerdings konnten die Täter in beiden Fällen mit dem Geld flüchten, bevor die Polizei eintraf. Eine Videoüberwachung gibt es bei den Automaten nicht.

Deswegen sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Die Beamten schätzten den Tatzeitraum am Montag, 4. Februar, auf zwischen 2 Uhr und 4 Uhr. Wer verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts beobachtet hat oder Hinweise zu einem möglichen Fluchtauto geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Bundespolizei in Kiel unter Telefon 0431/98 07 10 zu melden.

( dob )

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.