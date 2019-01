Frau ins Gebüsch gezogen und überfallen – Polizei sucht Mann

Der Unbekannte soll in Stellingen versucht haben, eine 20-Jährige sexuell zu missbrauchen. Nun veröffentlicht die Polizei ein Foto.

Die Hamburger Polizei sucht diesen Mann. Er soll Ende Dezember versucht haben, eine 20-Jährige in Stellingen sexuell zu missbrauchen.

Hamburg. Die Hamburger Polizei fahndet nach einem Mann, der am 30. Dezember versucht haben soll, eine 20 Jahre alte Frau in Stellingen angegriffen und sexuell belästigt haben soll. Nachdem eine Fahndung mit einer Personenbeschreibung nicht zum Erfolg führte, hat das Amtsgericht Hamburg nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Foto des unbekannten Täters zu veröffentlichen.

Laut Polizei habe der Mann die junge Frau um 5.30 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Langenfelde nach einer Zigarette gefragt. Gemeinsam verließen die Frau und der Unbekannte den Bahnhof in Richtung Försterweg, als er sie plötzlich in ein Gebüsch zog und versuchte, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.

Frau wehrte sich heftig gegen den Unbekannten

Die Frau wehrte sich derart heftig, dass der Täter von ihr abließ. Er stahl ihr jedoch die Handtasche und flüchtete in Richtung Kieler Straße. Eine Sofortfahndung mit fünf Streifenwagen blieb erfolglos.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu wenden oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

