Überfälle auf Frauen in Hamburg – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern. Einer soll am Sonnabendmorgen eine 21 Jahre alte Frau in Wandsbek überfallen haben. Nach einem zweiten Mann wird gefahndet. Er soll soll am frühen Sonntagmorgen versucht haben, eine 20-Jährige in Stellingen sexuell zu missbrauchen. In beiden Fällen hat das Fachkommissariat für Sexualdelikte (LKA 42) die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bei der Tat in Wandsbek befand sich die 21-Jährige nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 7.35 Uhr am Sonnabendmorgen in der Wandsbeker Zollstraße, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen und bedrängt wurde. Der Täter drückte die junge Frau gegen eine Hauswand und versuchte sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Die Frau setzte sich zur Wehr, sodass der Täter von ihr abließ und unerkannt flüchtete. Eine Sofortfahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Rufnummer des Hinweistelefons der Polizei lautet 040/4286-56789

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, werden gebeten sich an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu wenden oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

Bei der Tat am Sonntagmorgen befand sich die 20-Jährige gegen 5.30 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Langenfelde, als sie einen Mann nach einer Zigarette fragte. Gemeinsam verließ die junge Frau und der Mann den Bahnhof in Richtung Försterweg. Der Unbekannte zog plötzlich die Frau in ein Gebüsch und versuchte sexuelle Handlungen an der Frau vorzunehmen. Aufgrund der körperlichen und verbalen Gegenwehr der Geschädigten ließ der Täter von der jungen Frau ab. Er nahm jedoch die Handtasche der Geschädigten an sich und flüchtete in Richtung Kieler Straße. Aufmerksame Passanten verfolgten den Täter noch kurzzeitig. Der Täter konnte jedoch unerkannt flüchten. Eine Sofortfahndung mit fünf Funkstreifenwagen blieb erfolglos.

Täter trug eine beige Jacke und eine helle Hose

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 bis 30 Jahre, 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Figur, dunkelblondes, schütteres Haar, Dreitagebart. Er trug zur Tatzeit eine beige Jacke und eine helle Hose. Die Ermittler des Landeskriminalamts 42 bitten Zeugen insbesondere die aufmerksamen Passanten, die Hinweise auf den Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, sich unter der Hinweisnummer 040/4286-56789 zu melden.

( ced )

