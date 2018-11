Peinlicher Alarm im Elektro-Regal

Es geht nichts über den stationären Einzelhandel. Man kann Dinge anfassen, vergleichen und sich dann für ein Modell entscheiden, das man haben möchte. Im aktuellen Fall ging es um eine neue Kamera, die mein Mann sich wünscht.

Also machten wir uns auf ins nächstgelegene Elektronikkaufhaus. Der Laden war sehr gut besucht, das Fachpersonal von anderen Kunden in Beschlag genommen. Immerhin entdeckten wir selbst eine der beiden gesuchten Kameras, die nach langem Studium von Testberichten in der engeren Auswahl waren.

Allerdings versehen mit einer Diebstahlsicherung, die zusätzlich mit einem Klettband fixiert war. Wie soll man so feststellen, wie schwer die Kamera in der Hand liegt? Nur, indem man die Sicherung los wird. Es kam, wie es kommen musste – beim ersten Ratsch löste der Alarm aus und ein rotes Licht blinkte über dem Regal. Wir wickelten das Band ganz schnell wieder rum, aber die Sirene heulte weiter. Wie peinlich!

Eine Mitarbeiterin stoppte den Lärm. Sie hatte kaum den Gang verlassen, da ging der Alarm erneut los. Und so ging es noch etliche Male. Bis ihr Kollege feststellte, dass das Klettband falsch herum aufgewickelt war.

Gekauft haben wir dann leider doch nichts. Die zweite Kamera war nicht verfügbar, deshalb haben wir die Entscheidung vertagt. Viel Lärm um nichts also!

