Zweijährige kämpft nach Unfall um ihr Leben – Zeugen gesucht

Das Mädchen, das bei einem Verkehrsunfall am Freitag schwerst verletzt wurde, schwebt weiter in Lebensgefahr. Polizei sucht Zeugen.

Hamburg. Am vergangenen Freitag (16. November) gegen 20.55 Uhr wurde ein zwei Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Harburg lebensgefährlich verletzt. Der Vater des Mädchens wollte mit seinem Audi, in dem neben seiner Tochter auch seine Frau und sein Sohn saßen, von der Buxtehuder Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Plötzlich näherte sich ein VW Caddy – laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit.

Der 19 Jahre alte Fahrer des VW versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Er und sein 13 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Die 30 Jahre alten Eltern und der fünf Jahre alte Bruder des kleinen Mädchens wurden ebenfalls nur leicht verletzt.

Die Polizei bittet nun bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs um Mithilfe: Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zur Fahrweise des 19-Jährigen Fahrers des VW Caddy machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 42 86 - 56 789 in Verbindung zu setzen.

( josi )

