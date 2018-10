Polizei fahndet mit Fotos nach Haspa-Räuber

Unbekannter überfiel Haspa-Filiale in der Neuen Großen Bergstraße. Polizei veröffentlicht Fotos aus einer Überwachungskamera.

Wer kennt diesen Mann? Er hat am 26. September 2018 um 10.17 Uhr die Haspa-Filiale in der Neuen Großen Bergstraße überfallen.

Hamburg. Die Hamburger Polizei fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der am 26. September in der Neuen Großen Bergstraße eine Haspa-Filiale überfallen hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trat der Räuber um 10.17 Uhr an den Kassenschalter, bedrohte die Kassiererin mit einem "sprengstoffverdächtigen Gegenstand" und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Die Angestellte händigte dem Täter einen vierstelligen Geldbetrag aus. Dann flüchtete der Mann und tauchte im Trubel des direkt vor der Tür liegenden Wochenmarktes unter. Trotz einer Großfahndung mit sieben Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle" konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Angestellte erlitt einen Schock.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Ermittler konnten Fotos des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera sichern, für die die Staatsanwaltschaft jetzt einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkte.

Foto: Polizei Hamburg

Wer Angaben zur Tat oder zum Verdächtigen machen kann, wendet sich bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040-4286-56789.

Um 10.17 Uhr wurde in der Haspa-Filiale an der Neuen Großen Bergstraße 9 der Alarm ausgelöst Foto: Bodo Marks / dpa

Der Täter ist noch flüchtig Foto: Bodo Marks / dpa

Ein Streifenwagen der Polizei vor der überfallenen Haspa-Filiale Foto: Bodo Marks / dpa

Im Eingangsbereich der Haspa-Filiale wurde ein Zettel für die Kunden an der Glasscheibe befestigt Foto: Bodo Marks / dpa

Ob der Bankräuber bewaffnet war, ist noch nicht bekannt Foto: Bodo Marks / dpa



