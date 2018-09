Bankräuber droht bei Überfall mit Bombe – Großfahndung

Im Eingangsbereich der Haspa-Filiale wurde ein Zettel für die Kunden an der Glasscheibe befestigt

Um 10.17 Uhr wurde in der Haspa-Filiale an der Neuen Großen Bergstraße 9 der Alarm ausgelöst

Hamburg. In der Haspa-Filiale an der Neuen Großen Bergstraße 9 in Altona-Altstadt wurde um 10.17 Uhr der Überfall-Alarm ausgelöst. Ein unbekannter Mann bedrohte eine Angestellte der Bank laut Polizei "mit einem sprengstoffähnlichen Gegenstand" und forderte die Herausgabe von Bargeld.

#Zeugenaufruf nach Banküberfall in #Altona (Neue Große Bergstraße) am 26.09.18 um 10:17 Uhr.



Nach bisherigen Erkenntnissen drohte der Täter mit einem sprengstoffverdächtigen Gegenstand.



Hinweise bitte an:

☎ 040 4286 56789



Täterbeschreibung ⬇https://t.co/WqRzAocSlp https://t.co/0WvGaHB7vu — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) September 26, 2018

Die Frau händigte dem Räuber einen bisher unbekannten Geldbetrag in vierstelliger Höhe aus. Dann flüchtete der Mann und tauchte im Trubel des direkt vor der Tür liegenden Wochenmarktes unter. Die Angestellte erlit einen Schock und wurde medizinisch erstversorgt.

Zettel im Schaufenster: "Filiale wurde leider überfallen"

Mindestens sieben Streifenwagen seien in der Gegend im Einsatz und suchten nach dem Täter, sagte ein Polizeisprecher. Auch der Polizeihubschrauber "Libelle" ist im Einsatz, um den Flüchtigen zu fassen. Bis zum Mittag wurde der Mann trotzdem nicht gefasst.

Laut Polizei soll es sich bei dem Täter um einen 50- bis 60-jährigen Vollbartträger handeln. Er sei zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und war zur Tatzeit mit dunklen Schuhen, einer verwaschenen blauen Jeans, einem grauen Kapuzenpullover, einem olivgrauen Parka und einer Brille bekleidet. Er habe ein "europäisches Erscheinungsbild".

Im Eingangsbereich der Haspa-Filiale wurde bereits kurz nach der Tat ein Zettel für die Kunden an der Glasscheibe befestigt. Darauf stand: "Diese Filiale wurde leider überfallen. Zur Zeit werden die polizeilichen Ermittlungen durchgeführt. Bitten wenden Sie sich an die nächstgelegene Filiale. Wir bitten um Verständnis."

( crh/josi )

