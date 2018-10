Zwölf Angreifer verletzen zwei Männer – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Ein Gruppe von bis zu zwölf Personen hat auf dem Hamburger Kiez zwei Männer attackiert und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten die beiden 21 Jahre alten Männer an der Silbersackstraße gegen 3 Uhr vermutlich mit einer Prostituierten in einen Streit. Daraufhin ging die Gruppe plötzlich auf die Kiezgänger los. Die Angreifer schlugen auf die Männer ein, zudem stach einer auf eines der Opfer ein. "Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und einen Messerstich in den Oberschenkel", sagt ein Sprecher der Polizei. Das andere Opfer wurde ebenfalls schwer im Gesicht verletzt.

"Beide kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus." Die Täter sind nach der Messerattacke geflüchtet. Ein Teil fuhr in einem dunklen Auto in Richtung Querstraße davon, die anderen Täter liefen in eine Kneipe an der Silbersackstraße. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, war das Lpkal verschlossen. Die Polizisten umstellten das Gebäude. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss wurde das Lokal anschließend gestürmt. Doch weder die Täter konnten dort angetroffen noch die Tatwaffe sichergestellt werden. Vermutlich sind die Täter noch vor dem Eintreffend er Polizei über einen Hinterhof geflüchtet.

Deswegen bittet die Polizei nun Zeugen um Hinweise und fragt, wer weitere Hinweise zu dem Fluchtauto oder den Angreifern geben kann. Nach ersten Zeugenbefragungen soll ein Täter etwa 30 Jahre alt sein, muskulös und hat ein Glatze. Auffällig ist ein Tattoo vom Kopf bis zu Arm. Zudem hat er eine Narbe am Kopf. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet. Zwei weitere Täter haben eine normale Statur und ein südländisches Aussehen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040/4286-56789 entgegen, sowie an jeder Dienststelle.

