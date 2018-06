Achtjährige in Hamburg von Radfahrer sexuell belästigt

Mann lauert Mädchen tagsüber in Eißendorf auf. Nur durch den großen Mut des Kindes konnte der Täter in die Flucht geschlagen werden.

Hamburg. Nach einem sexuellen Übergriff auf ein acht Jahre altes Mädchen im Hamburger Stadtteil Eißendorf (Harburg) sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Kind am Mittwoch gegen 16.30 Uhr von einem Unbekannten mit Fahrrad belästigt, als es von einem Kiosk zu einem Spielplatz gehen wollte.

Der Mann lauerte dem Mädchen demnach in einem Durchgang zweier Häuser an der Bremer Straße zwischen den Kreuzungen Gottschalkring und Hohe Straße auf. Er soll die Schülerin angesprochen, sie anschließend an einem Müllverschlag fixiert und ihr dort mindestens ein pornografisches Bild auf seinem Handy gezeigt und in sexueller Weise körperlich auf sie eingewirkt haben.

Mädchen wehrt sich und läuft zur Mutter

Nachdem das Mädchen sich gewehrt habe, sei der Täter auf seinem Rad in Richtung Harburg geflüchtet. Die Achtjährige lief nach Hause und vertraute sich dort ihrer Mutter an, die daraufhin die Polizei alarmierte. Diese setzte mehrere Peterwagen ein, konnte den Mann aber nicht mehr ausfindig machen. Daher werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können.

Dieser wird wie folgt beschrieben: Ungefähr 40 bis 47 Jahre alt, hellhäutig und kurze, dunkle Haare. Er trug eine schwarze Jacke, dunkle Hose und einen schwarzen Fahrradhelm. Sein Fahrrad hatte einen schwarz-grünen Rahmen. Hinweise unter Telefon 040/ 4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle. Die Ermittlungen führt die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42).

( HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.