Streifenwagen tötet Fußgänger: Wie schnell war die Polizei?

Hamburg. Tödlicher Unfall durch einen Streifenwagen: Auf der Harburger Chaussee hat ein Peterwagen aus bislang noch nicht bekannter Ursache einen Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Der 24 Jahre alte Mann starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagabend gegen 19.15 Uhr. Die beiden Beamten waren mit ihrem Steifenwagen vom Typ Mercedes 220 E mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs und befuhren für ihren Einsatz die Harburger Chaussee aus Richtung Veddel kommend in Richtung Schlenzigstraße. In Höhe der Hausnummer 73 trat plötzlich der Fußgänger verdeckt hinter einem Lastwagen auf die Straße, um sie zu überqueren. Die Polizisten konnten nicht mehr bremsen. Der 24-jährige Fußgänger wurde von ihrem Streifenwagen erfasst, zunächst gegen einen parkenden Wagen und dann in den Gegenverkehr geschleudert.