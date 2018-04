Hamburg Marathon 2018 – Ihr Bild vor der Elbphilharmonie

Hamburg. Die Veranstalter des Hamburg Marathon haben eine positive Bilanz der 33. Auflage des Lauf-Spektakels gezogen. "Wie uns auch einige Läufer bestätigt haben, war es eine Stimmung wie in den besten Jahren", sagte ein Sprecher am Sonntag. Bei idealen äußeren Bedingungen waren über 14.000 Teilnehmer an den Start zur 42,195 Kilometer langen und mit 10.500 blauen Strichen gekennzeichneten Strecke gegangen. Hamburgs neuer Bürgermeister Peter Tschentscher hatte den Startschuss am Vormittag gegeben. Rund 700.000 Zuschauer standen nach Angaben der Veranstalter am Straßenrand.

Läufer Stephen Kiprotich aus Uganda lacht vor dem Start des 33. Hamburg Marathons Foto: Malte Christians / dpa

Bürgermeister Peter Tschentscher (l.) und Haspa-Vorstandssprecher Harald Vogelsang läuten zum Start Foto: TayDucLam / WITTERS

Um kurz nach 9.30 Uhr ging es dann für 14.000 Läufer los Foto: FrankPeters / WITTERS

Der Startschuss fiel vor den Messehallen an der Karolinenstraße Foto: FrankPeters / WITTERS

Bei bestem Wetter starteten Profi- und Amateurläufer auf die 42 Kilometer lange Strecke Foto: TayDucLam / WITTERS



Polizisten sollen für Sicherheit sorgen Foto: Malte Christians / dpa

Ein verkleideter Zuschauer jubelt vor den Messehallen Foto: Malte Christians / dpa

Die Spitzengruppe bei etwas mehr als 13 Minuten an der Bernadottestraße Ecke Eggersallee Foto: HA

Aus der Reihe "die besten Marathon-Outfits": hier Super Mario Foto: HA

Die Spitzengruppe bei einer Zeit von 26,02 Minuten an der Elbchaussee Ecke Eggersallee Foto: HA



Ein Marathonläufer mit der extra Portion Glück Foto: FrankPeters / WITTERS

Eine der besten Kulissen des Marathons: Die Landungsbrücken Foto: Axel Heimken / dpa

14.000 Läufer haben sechs Stunden Zeit die 42-Kilometer-Strecke zu laufen – dann wird sie geräumt Foto: FrankPeters / WITTERS

Weiter geht's vorbei an der Elbphilharmonie Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburgs neues Wahrzeichen gehört also nun mit zur Kulisse des Hamburg Marathons Foto: FrankPeters / WITTERS



Der Hamburger Wasserträger ist auch dabei – ob er die gesamte Strecke schafft? Foto: Malte Christians / dpa

Vorbei an den Kirschblütenbäumen rund um die Alster Foto: LeonieHorky / WITTERS

Simona aus Italien ist voll motiviert Foto: LeonieHorky / WITTERS

Physiotherapeuten dehnen die Beine der Läufer Foto: FrankPeters / WITTERS

Sportliches Brautpaar Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Die Spitzengruppe auf der Hindenburgstrasse Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Aus der Reihe "Erfrischung" Foto: FrankPeters / WITTERS

Aus der Reihe "Erfrischung" Foto: FrankPeters / WITTERS

Aus der Reihe "Erfrischung" Foto: FrankPeters / WITTERS

Aus der Reihe "Erfrischung" Foto: FrankPeters / WITTERS



Aus der Reihe "Erfrischung" Foto: FrankPeters / WITTERS

Zwei Schmetterlings-Feen sind auch dabei Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Das Hauptfeld erreicht den Eppendorfer Baum Foto: FrankPeters / WITTERS

Michael aus Bayern ist traditionell unterwegs Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Ebenso wie dieser Läufer Foto: FrankPeters / WITTERS



Ein gut gelaunter Gladiator Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Das Hauptfeld passiert die Alte Wöhr Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Solomon Deksisa (23) aus Äthiopien schaffte die Strecke in 2.06.34 Stunden und ist damit der drittschnellste Sieger in Hamburg Foto: TayDucLam / WITTERS

Als erster Deutscher kam Philipp Pflieger auf Platz 11 ins Ziel. Mit seiner Zeit von 2.13.19 Stunden hat er sich für die EM in Berlin qualifiziert Foto: Malte Christians / dpa

Zum Jubel gab's einen Kuss von seiner Freundin Foto: TayDucLam / WITTERS



Bei den Frauen war Shitaye Eshete die schnellste Läuferin. Sie stammt aus Äthiopien, startet aber für Bahrain Foto: TayDucLam / WITTERS

Der schnellste Hamburger Läufer Mourad Bekakcha jubelt nach dem Zieleinlauf Foto: Malte Christians / dpa

Solomon Yego (l.) aus Kenia und Ayele Abshero aus Äthiopien liegen sich in den Armen Foto: Malte Christians / dpa

Einer muss ja aufräumen ... Foto: Volker Koch / HA

Zwei dramatische Notfall-Einsätze gingen glimpflich aus. Ein Mann musste bei Kilometer 27 reanimiert werden, im Ziel wurde später ein weiterer Läufer erfolgreich wiederbelebt. Beide Personen wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sie seien in einem stabilen Zustand, hieß es von den Organisatoren.

Bananen, Cola und eine Tonne Kuchen

Insgesamt waren an dem Marathon-Wochenende über 33.000 Sportler unterwegs, die außer über die Marathon-Strecke auch erstmals über die halbe Distanz starten konnten. Zudem gab es Staffelläufe und einen Kinder-Wettbewerb,

2500 Helfer, 550 Polizisten, 420 medizinische Hilfskräfte, 200 Physiotherapeuten und acht Ärzte sicherten die Veranstaltung ab. Trotz des warmen Wetters mussten nicht mehr Menschen als üblich versorgt werden, wie der Veranstalter mitteilte. Insgesamt wurde 230 Mal medizinische Hilfe geleistet, es gab 36 Rettungswageneinsätze. Neben den beiden reanimierten Läufern wurde 23 weitere Personen in ein Krankenhaus gebracht.

Neben dem medizinischen Personal sorgten die Helfer auf der Strecke für die Verpflegung der Sportler. Es wurden 30.000 Bananen, 25.000 Liter Energiegels und 4000 Liter Cola verteilt. Hinzu kam bei Kilometer 37,5 ein Team von Masseuren. Im Ziel standen dann noch einmal Masseure, 4,5 Tonnen Weintrauben, 10.000 Bananen, eine Tonne Kuchen und 1200 Liter Suppe für die Sportler bereit.

Fotos aller Teilnehmer zum Herunterladen

Hier finden Sie die Fotos aller Teilnehmer des Hamburg Marathons 2018 – klicken Sie einfach auf die Collage, dann gelangen Sie zur Übersichtsseite. Im Menü "Galerie Auswahl" sind alle Bildergalerien und Fotos nach Uhrzeit sortiert. Abendblatt-Fotograf Martin Brinckmann stand in Höhe von St. Katharinen bei Kilometer 14.

So finden Sie Ihr Bild: Sollten Sie zum Beispiel gegen 11.30 Uhr Kilometer 14 passiert haben, wählen Sie bitte die Bildergalerie aus, die diesen Zeitpunkt enthält. Unter jedem einzelnen Foto steht die Funktion "Download" zur Verfügung. Damit können Sie sich diese schöne Erinnerung kostenlos herunterladen.

