Polizei sucht mit Phantombildern nach Taxi-Räubern

Pinneberg/Halstenbek. Drei Überfälle auf Taxifahrer haben zwei Männer verübt. Am 4. und 9. April schlugen sie in Pinneberg zu, am 7. April in Halstenbek. Die Polizei fahndet jetzt mit Phantombildern nach den beiden Tätern, die auf Mitte 30 geschätzt werden.

Tatorte waren der Parkplatz der McDonald's-Filiale in Pinneberg sowie der Pinneberger und der Halstenbeker Bahnhof. Die Täter bedrohten die Taxifahrer mit einem Messer beziehungsweise einer Schusswaffe. Einer soll 1,70 Meter, sein Komplize 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Beide stammen möglicherweise aus Ost- oder Südosteuropa. Hinweise an die Kripo Pinneberg unter 04101/20 20.

( kol )

