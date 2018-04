Hamburg Maskierter versucht, Tankstelle in Jenfeld auszurauben

Hamburg. Ein Unbekannter hat am Sonntagabend versucht, die Go-Tankstelle an der Charlottenburger Straße in Jenfeld auszurauben. Wie die Polizei mitteilte, betrat der maskierte Mann um 20.47 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Der 18 Jahre alte Mitarbeiter habe den Räuber zunächst hingehalten, bis Kunden den Verkaufsraum betraten. Daraufhin sei der maskierte Mann ohne Beute geflüchtet.

Eine Sofortfahndung mit neun Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Mannes.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und spricht mit Deutsche mit osteuropäischem Akzent. Er trug zur Tatzeit dunkle Oberbekleidung und eine weiße Hose.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

( HA )

