Ungewöhnlicher Überfall auf Haspa-Filiale auf St. Pauli

Unbewaffnete Täter fliehen mit 7600 Euro aus der Filiale an der Wohlwillstraße und entkamen per Fahrrad. Polizei suchte mit Hubschraubern.

Hamburg. Gelegenheit macht Räuber. Zwei dunkel gekleidete, unbewaffnete Männer haben an der Wohlwillstraße eine Scheibe der Haspa-Filiale eingeschlagen und Geld erbeutet, das eine Mitarbeiterin zum Zählen offen auf dem Tisch liegen hatte. Die Männer flohen mit 7600 Euro, wie die Deutsche Presseagentur meldete. Die Polizei bestätigte mittlerweile die Höhe der Summe.

Die ungewöhnliche Tat ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr. Die Haspa-Filiale hatte bereits geschlossen. Sie ist ebenerdig und von der Straße bzw. dem Gehweg aus gut einsehbar. Ob die Tat geplant war oder ob die Männer einfach durch ein Fenster gesehen haben, wie das Geld gezählt wurde und dann kurz entschlossen zuschlugen, ist noch nicht ganz klar. Vieles deutet aber darauf hin, dass der Überfall geplant war.

Räuber flüchteten mit dem Fahrrad

Sicher ist: Die Männer trugen Handschuhe und waren maskiert. Sie nahmen sich einfach die Bündel von Geldscheinen vom Tisch und flüchteten wieder durch das Fenster, durch das sie gekommen waren. Die Bankangestellte leistete keinen Widerstand, obwohl ihr keine Waffe vorgehalten wurde. Weitere Mitarbeiter befanden sich zu dem Zeitpunkt zwar in der Filiale, aber nicht in diesem Bereich. Die Täter flohen zu Fuß in Richtung Blücherstraße, wo sie nach ersten Ermittlungen Fahrräder abgestellt hatten. Danach verliert sich ihre Spur.

Die Polizei leitete eine größere Fahndung nach dem Duo ein. 21 Streifenwagen waren unterwegs, auch der Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Aber der Einsatz blieb erfolglos. Die Kripo sicherte am Abend über mehrere Stunden lang Spuren. Derzeit wertet sie die Überwachungsvideos der Filiale aus.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Mithilfe und beschreibt die Täter wie folgt: der erste Täter ist etwa 180 cm groß, hat eine normale Figur, trug eine dunkle Daunenjacke, eine dunkle Hose, eine dunkle Wintermütze und dunkle Handschuhe. Der zweite Täter war auch etwa 1,80 Meter und schlank, trug einen dunkelblauen Anorak mit Kapuze, eine dunkle Hose und helle Handschuhe. Hinweise bitte an die Verbindungsstelle des Landeskriminalamtes unter der Rufnummer 040/ 4286-56789

( zv/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.