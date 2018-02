3000 Euro Belohnung für Hinweise auf Conrad-Räuber

Hamburg. Nach dem Überfall auf einen Conrad-Markt in Wandsbek am 30. Dezember 2017 hat die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Falles beitragen.

Am Tag vor Silvester kurz nach Geschäftsschluss gegen 19.09 Uhr passten die drei maskierten Täter sieben Mitarbeiter der Filiale am Personalausgang des Marktes in der Wandsbeker Zollstraße ab, bedrohten diese mit Schusswaffen und forderten die Herausgabe von Bargeld.