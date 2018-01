Spektakulärer Raub auf Conrad-Markt: Taucher sichern Spuren

Hamburg. Sie bedrohten sieben Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, fesselten sie und flüchteten mit einem Teil der Tageseinnahmen. Von den drei bisher unbekannten Männern, die am Sonnabendabend einen Conrad-Elektronikmarkt an der Wandsbeker Zollstraße überfielen, fehlt dennoch bislang eine konkrete Spur. Nun suchten Polizeitaucher nach weiteren Beweisen.

In der Wandse, dem kleinen Fluss in der Nähe des Conrad-Marktes, durchkämmten die Unterwasserexperten der Polizei am Mittwoch knapp vier Stunden lang den Uferbereich und den Grund. Ermittler vermuteten, dass die Täter auf der Flucht Beweismaterial weggeworfen haben könnten. Und tatsächlich entdeckten die Taucher drei Mobiltelefone, wie eine Polizeisprecherin bestätigte.