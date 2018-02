Vermisster Schotte: Verzweifelte Suche nach Liam Colgan

Dundee/Hamburg. Das Schlimmste ist das Nichtstun. Eamonn Colgan war am Montag aus Hamburg zurück im schottischen Dundee geflogen und sitzt am Dienstagabend schon wieder auf gepackten Koffern. "Ich werde am Mittwoch wieder nach Hamburg und nach meinem Bruder suchen", sagte er dem Abendblatt. Seit dem frühen Sonnabendmorgen wird, wie berichtet, sein jüngerer Bruder Liam nach einer Kieztour vermisst.

"Wir sind natürlich alle in großer Sorge", sagt der 33-Jährige. Er möchte zurück an den Ort, an dem sein Bruder verschwand. "Ich möchte gucken, ob unsere Zettel, die wir verteilt und überall aufgehängt haben, noch dort sind, und ich möchte mit den Polizisten in direktem Kontakt stehen und weiter versuchen ihn zu finden." Außerdem will der Bruder eine Plakataktion in Hamburg starten, um möglichst viele Menschen zu erreichen. "Vielleicht hat irgendjemand eine Ahnung, was mit Liam passiert ist."

Seine Spur verliert sich gegen 1.30 Uhr

Der Schotte Liam Colgan (29) wird nach einem Junggesellenabschied auf St. Pauli vermisst

Foto: @findliam

Gemeinsam mit 17 Freunden und Verwandten waren die Brüder von Edinburgh nach Hamburg geflogen, um einen Junggesellenabschied zu feiern. Als "best man", also Trauzeuge, war Liam für die Organisation dieses Hamburg-Wochenendes unter Männern zuständig. Doch der feucht-fröhliche Abend endete im Drama. Nach Mitternacht seien von der Gruppe nur noch fünf Leute übrig gewesen, berichtet Eamonn Colgan. Gegen 1.30 Uhr habe auch Liam das Lokal "Hamburger Veermaster" an der Reeperbahn verlassen – ohne ein Wort, ohne sich zu verabschieden. Seitdem bleibt er verschwunden.

"Je mehr Zeit vergeht, desto besorgter sind wir", sagt Bruder Eamonn, der wieder bei seiner Verlobten Susan und den beiden Kindern ist. Liam sei ein sehr zuverlässiger Mensch. "Es passt überhaupt nicht zu ihm, sich nicht zu melden. Er hätte nie und nimmer seinen Flug verpasst." Seine Eltern warten im schottischen Inverness auf Nachrichten aus Hamburg. "Wir befürchten das Schlimmste". Die Hochzeit, für den 2. März geplant, rückt derzeit in den Hintergrund. "Wenn Liam nicht gefunden wird, können wir nicht einfach so weitermachen, als sei nichts geschehen", sagt Eamonn.

Handy-Ortung ist nicht möglich

Kurz nach seinem Verschwinden hatten bereits Boote der Wasserschutzpolizei die nur wenige Hundert Meter von seinem letzten bekannten Aufenthaltsort entfernte Elbe nach ihm abgesucht. "Wir nehmen den Fall sehr ernst", sagte Polizeisprecher Rene Schönhardt. Inzwischen ist auch das britische Außenministerium eingeschaltet.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach dem vermissten Schotten Liam Colgan

Foto: Polizei Hamburg

Die Hoffnung der Polizei, Liam durch die Ortung seines Handys zu finden oder zumindest den Ort, an dem er sich zuletzt aufhielt, hat sich inzwischen zerschlagen. Denn: Der Akku seines Handys war bereits leer, als Liam zur Kieztour aufbrach. Ein Polizeisprecher: "Wenn ein Handy aus ist, ist eine Ortung nicht möglich."

Suche auch per Facebook

Die vier Verwandten setzen vor allem auf die Hilfe der Öffentlichkeit. In der Hoffnung auf Hinweise zum Verbleib des 29-Jährigen haben sie eine eigene Facebook-Seite ("help find liam") eingerichtet, die seit ihrem Start am Sonntag mehr als 2750 Mal geteilt wurde. Neben deutschen Zeitungen haben auch der britische Guardian und die Daily Mail bereits über den Vermisstenfall berichtet.

Der Fall erinnert an das Schicksal von Timo Kraus. Der HSV-Manager war im Januar 2017 ebenfalls nach einer Feier auf dem Kiez verschwunden und elf Wochen später tot aus der Elbe geborgen worden.

Die schottische Polizei steht in Kontakt mit den deutschen Polizisten, die verstärkt nach dem vermissten Schotten sucht. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Bevor Liam verschwand, trug er eine braune Lederjacke und einen grauen Kapuzenpullover sowie einen Strohhut. Er ist 1,82 Meter groß, schlank und hat rötliche Haare. Er trug einen Drei-Tage-Bart und eine blaue Jeanshose der Marke Denim.

Foto: Polizei Hamburg

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten bitte an das Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede andere Polizeidienststelle.

