Herrenlose Tasche – Polizei sucht Zeugen am Mühlenkamp

Die Polizei sperrte am Montagmorgen den Mühlenkamp in Winterhude. Vor einem Optikergeschäft war eine verdächtige Sporttasche entdeckt worden

Hamburg. Die Polizei Hamburg hat am Mühlenkamp in Winterhude einen Zeugenaufruf gestartet. In den umliegenden Straßen wurden an Wohnhäusern und Geschäften Zettel aufgehängt: Zeugen, die zwischen Sonnabend und Montagmorgen Personen beobachtet haben, die eine schwarze Tasche am Eingang zu einem Optikergeschäft am Mühlenkamp abstellten, werden gebeten, sich zu melden.

Die herrenlose, schwarze Sporttasche war am Montag Grund für einen Polizeieinsatz. Die Straße Mühlenkamp wurde gesperrt. Ein Entschärferteam untersuchte die Tasche und konnte kurze Zeit später Entwarnung geben. In der Tasche habe sich ein "technischer Gegenstand befunden, der nicht geeignet war, eine Explosion herbeizuführen", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Um welche Art Gegenstand es sich handelt, klärten derzeit Experten. Auf der Tasche lag laut der Polizeisprecherin ein Umschlag. Darin befand sich ein Zettel, auf dem in Arabisch "Allahu akbar" (Gott ist am Größten) geschrieben stand.

Zu keiner Zeit bestand Gefahr

"Für die Anwohner bestand zu keiner Zeit Gefahr", so die Polizeisprecherin. Es müsse geklärt werden, ob es sich womöglich um einen dummen Streich gehandelt habe. Noch sei die Spurensicherung nicht abgeschlossen. "Beim Mühlenkamp handelt es sich um eine belebte Straße", so die Sprecherin. "Irgendjemand muss also ein oder mehrere Personen bemerkt haben, die mit einer schwarzen Sporttasche unterwegs waren."

Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Sonnabend, 20. Januar, 14 Uhr und Montag, 22. Januar, 8.36 Uhr, verdächtige Beobachtungen hinsichtlich der Tasche oder der Personen gemacht haben, sich bei dem Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/428656789 zu melden.

( ced )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.