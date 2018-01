Einbrecher dringen in Media-Markt ein – Zeugen gesucht

Die unbekannten Männer schnitten ein Loch in die Außenwand des Geschäfts und bedienten sich an den Waren.

Durch ein Loch in der Außenwand gelangten die Täter in den Media-Markt

Buxtehude. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen mehrere unbekannte Männer in die Media-Markt-Filiale im Gewerbegebiet Lüneburger Schanze in Buxtehude ein und erbeuteten zahlreiche Laptops und Mobiltelefone. Die Tat ereignete sich zwischen 3.00 Uhr und 3.25 Uhr. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Die Täter sind in das Gebäude gelangt, indem sie eine Öffnung in die Wellblechaußenwand des Marktes schnitten. Nach ihrem Raubzug flüchteten die Männer mit dem Diebesgut in bisher unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei oder unter der 04161-647115 bei der Polizei in Buxtehude zu melden.

( hpoli )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.