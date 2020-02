Ein Abend mit John Wayne

Kürzlich zappte ich mal durchs wie üblich öde Fernsehprogramm und blieb bei einem alten John-Wayne-Western hängen. „Rio Grande“ – das war nicht nur wegen der Schwarz-Weiß-Fassung und des Produktionsjahres (1950) eine Reise in die Vergangenheit. Munter reihte sich da ein Klischee ans andere: Die Indianer wurden wie üblich schlecht behandelt und Konflikte grundsätzlich mit den Fäusten ausgetragen. Eine schöne, auch im Provinz-Fort perfekt geschminkte und frisierte Frau (Maureen O’Hara) wusch für „die Jungs“ energisch die Wäsche der Kompanie, ein Vater-Sohn-Konflikt wurde quasi nebenbei bereinigt, und John Wayne rauchte seine Zigarren sogar auf Lunge.

John Wayne: Action, Sentimentalität, auch ein bisschen Philosophie

Matthias Schmoock ist Redakteur des Hamburger Abendblatts.

Foto: Klaus Bodig / HA

So weit der erste, vordergründige Eindruck. Doch so einfach hatte es Regisseur John Ford sich und seinen Zuschauern dann doch nicht gemacht. Der Film bot durchaus auch Szenen mit humanistischen, nachdenklich stimmenden Botschaften. Da ging es viel um Respekt­, Fairness sowie richtige und falsche Vorstellungen von Ehre. Etliche Minuten starrte der alternde Soldat Wayne nach erfolgreichen Schlachten zweifelnd ins Nichts, immer wieder seinen „Auftrag“ infrage stellend, ohne dass das groß ausgesprochen werden musste. Alles zusammen ergab ein eigentümliches, erstaunlich ansprechendes Konglomerat: Action, Sentimentalität, auch ein bisschen Philosophie.

Klar ist: So unbefangen, so politisch unkorrekt könnte man heute keinen Streifen mehr produzieren, ohne riesigen Ärger zu riskieren. Aber wissen Sie was: Mir hat’s gefallen – vermutlich gerade deshalb.

War ja nur ein Film.