Hamburg. Alle Züge, immer und überall: Die Vielfahrer-Bahncard 100 gibt es jetzt im Schnupper-Abo ab 1359 Euro. Lohnt sich das ...?

In „Up in the air” spielt George Clooney einen Rausschmeißer, der für Firmen, die zu feige sind, ihren Leuten zu kündigen, den Job übernimmt und Hunderte Entlassungsgespräche führt: „Sehen Sie das als Chance auf was Neues.“ Clooney selbst jettet von da nach dort und ist (außer auf eine andere Vielfliegerin) scharf auf die Zehn-Millionen-Frequent-Traveller-Karte. Bei der Lufthansa ist das im echten Statusleben etwa der HON Circle. Für CO 2 -bewusste Schienenanhänger ist das die Bahncard 100 1. Klasse, auch genannt: die Schwarze Mamba. So taufte sie der Bahn-Aficionado Harald Schmidt (Dirty Harry), der 31 Hauptbahnhöfe mit verbundenen Augen am Quietschen der Zugräder beim Queren von Weichen erkennen kann.