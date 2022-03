Das Robert Koch-Institut (RKI) hat bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen Höchstwert gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1543,0 an.

Vom 20. März an könnten in Deutschland neue Lockerungen in Kraft treten. Eine richtige oder falsche Entscheidung? Zwei Meinungen.