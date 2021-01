Alimaus-Leiterin

:: „Es hat mich angesprochen, dass es eine unmittelbare Hilfe ist, ein unmittelbarer Kontakt“, sagt Christiane Hartkopf über ihre Arbeit bei der Alimaus in Altona. Die 46-Jährige leitet die Tagesstätte für Obdachlose und bedürftige Menschen, die auch in Corona-Zeiten Essen und Kleider ausgibt. Seit 20 Jahren lebt Hartkopf in Hamburg und war früher im Vertrieb und Marketing tätig. Dann hat sie obdachlose Menschen in ihrem Viertel gesehen und gedacht: „Ich bin in der Situation, dass ich dagegen etwas tun kann“.

2015 begann Hartkopf als ehrenamtliche Helferin, 2018 übernahm sie die Leitung der Alimaus – und rief im selben Jahr mit Ehrenamtlichen den Kältebus ins Leben. Von November bis März fahren Helfer damit durchs Hamburger Stadtgebiet und bieten obdachlosen Menschen jede Nacht den Transport in eine Notunterkunft, Schlafsäcke und warme Kleidung an. Hartkopfs Alimaus-Vertrag läuft nur noch bis Ende Februar, sie würde gerne weitermachen. Der Trägerverein hat aber offenbar andere Pläne – was viele Helfer bedauern.