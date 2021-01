Obdachlose müssen besser geschützt werden

Hamburg. Fünf Obachlose sind seit Silvester in Hamburg gestorben: Eine Nachricht, die – auch dies eine Folge der Pandemie – in dieser Stadt ein wenig untergegangen ist. Fünf Kältetote in zweieinhalb Wochen. Fünf Schicksale. Es traf einen 48-Jährigen, der unweit des Jungfernstiegs in einer ruhigen Ecke übernachten wollte. Im Schanzenpark starb ein 59-Jähriger, auch er hatte sich dort nachts schlafen gelegt. Weitere Opfer wurden auf der Reeperbahn, auf dem Altonaer Hauptfriedhof und vor einem Haus an der Virchowstraße gefunden. Fünf Menschen, die wir hätten schützen können.

Denn die Probleme der Obdachlosen sind bekannt. Bekannt ist auch, dass diese Probleme sich zuletzt verschärft haben. Die Übernachtungsplätze, die die Stadt mit ihrem Winternotprogramm zur Verfügung stellt, sind schon in normalen Zeiten nicht beliebt. In Corona-Zeiten ist der Aufenthalt in einer Massenunterkunft noch deutlich weniger attraktiv. Mit acht Leuten in einem kleinen Zimmer übernachten? Keine gute Idee, finden viele Obdachlose. Also suchen sich viele draußen einen Schlafplatz. Und werden dort von der Kälte überrascht.

Mit Hotelzimmern weitere Todesfälle vermeiden

Das ist erschreckend – vor allem dann, wenn man weiß, wie leicht Abhilfe zu schaffen wäre. Leer stehende Hotels anmieten, die Obdachlosen zumindest in der kalten Jahreszeit dort unterbringen: Andere europäische Städte machen es vor, Diakonie und Caritas fordern es, die Linksfraktion in der Bürgerschaft hat es im Dezember beantragt. Eine Mehrheit hat dieser Antrag jedoch nicht gefunden.

Und die Sozialbehörde? Sie weist darauf hin, dass es freie Plätze im Winternotprogramm gebe, und appelliert an die Obdachlosen, sie auch zu nutzen. Ob die fünf Kältetoten von diesem Appell erfahren haben? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen: Noch ist es nicht zu spät, mit einem verbesserten Angebot, etwa mit von der Stadt bezahlten Einzelzimmern in Hotels, weitere Todesfälle zu vermeiden.