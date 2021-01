Der späte Triumph des Merrick Garland

Dirk Hautkapp vor dem Weißen Haus in Washington.

Kennen Sie Merrick Garland? Wenn nicht, empfehle ich einen näheren Blick auf den kleinen, 68 Jahre alten Mann zu werfen. Er wird eine der wichtigsten Rollen in der neuen US-Regierung von Joe Biden spielen. Als Chef des Justizministeriums, wo mit William Barr zuletzt eine Art Privat-Consigliere von Donald Trump die Fäden zog. Merrick Garland ist anders. Für Freunde und Feinde, für die Mächtigen und die Machtlosen, ist einer seiner gelebten Lieblingssätze, gilt das gleiche Gesetz. Dass er den Posten des „Attorney General” bekommt, ist eine späte Genugtuung.

Niemandem wird das saurer aufstoßen als Mitch McConnell. Ein Politiker, der für seine Fähigkeit berühmt ist, stoisch stundenlang regungslos auf einen Punkt starren zu können, wenn alle anderen streiten. Ein Politiker aber auch, der die alte Weisheit verinnerlicht hat, wonach man sich im Leben immer zweimal sieht.

Das erste Mal, dass der Noch-Führer der Republikaner im Senat Merrick Garland richtig wahrnahm, war Anfang 2016. Antonin Scalia, die erzkonservative Ikone am Supreme Court, war gestorben. Und der damalige US-Präsident Barack Obama schickte sich an, einen Nachfolger nach seinem Gusto zu nominieren. Garland sollte es werden. Ein Ausbund an Dezenz. Und Sorgfältigkeit im moderat orientierten Rechtsdenken.

McConnell war nicht nur einfach dagegen. Er war so dagegen, dass er den Senat zum Kampfinstrument machte, alle Gepflogenheiten ignorierte und den Kandidaten Garland acht Monate lang wie Luft behandelte. Nicht mal eine Anhörung des 1997 von Bill Clinton zum Bundesberufungsrichter ernannten Juristen wollte er im Justizausschuss des Senats zulassen.

Sondern gelassen abwarten, bis ein Republikaner die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt und eigene, ultrakonservative Kandidaten aufbietet. Ein präzedenzloser Fall von Machtpolitik. Amerika solle erst einen neuen Präsidenten wählen, sagte McConnell. Der wiederum werde dann über die Besetzung am Obersten Gericht entscheiden.

So kam es. Donald Trump gewann die Wahl und setzte mit der konservativen Mehrheit im Senat im Rücken den noch konservativeren Neil Gorsuch als Scalia-Nachfolger durch. Garland verschwand in den Versenkung. Ignoriert, gedemütigt und enttäuscht.

Jetzt kommt alles anders. Joe Biden ist vom 20. Januar an Präsident. Und durch die von Trumps Tiraden vom angeblichen Wahlbetrug begünstigte Mega-Pleite der Republikaner bei der Stichwahl im Bundesstaat Georgia haben die Demokraten dank der Tie-Breaker-Stimme von Vize-Präsidentin Kamala Harris im Senat künftig knapp die Mehrheit.

Auf diesem Weg wird Joe Biden Merrick Garland zum neuen Justizminister machen. Was in zweifacher Hinsicht wohltuend ist. Es bietet sich nun die Gelegenheit, die wieselige Heuchelei in Erinnerung zu rufen, mit der McConnell kurz vor der Präsidentschaftswahl im November seine Grundsätze im Fall Scalia/Garland über den Haufen warf.

Ruth Bader-Ginsburg, die liberale Heldin am höchsten Gericht, war im Spätherbst 2020 noch nicht unter der Erde, als McConnell Trumps erzkonservative Kandidatin Amy Coney Barrett im Eiltempo als Nachfolgerin durch das Genehmigungsverfahren paukte. Der andere Grund, sich für Amerika zu freuen, liegt in der Person Garland begründet. Er entspricht ziemlich genau dem, was Biden selbst verkörpert. Unaufgeregte, manchmal langweilige Mittigkeit.

Der Jurist ist kein boshafter Rassist wie Trumps erster und schnell in Ungnade gefallener Justizminister Jeff Sessions. Und er ist er recht kein sich als Privat-Anwalt des Präsidenten verstehendes Exemplar wie Barr, der ob in der Russland-Affäre oder bei der Niederschlagung von Protesten der „Black Lives Matter”-Bewegung Trumps Büttel gab.

Wenn Garland über Neutralität und Integrität redet und darüber, dass es bei ihm keine Rechtsauslegung nach politischer Gefälligkeit geben werde, glaubt man dem Mann, der mithalf, um Timothy McVeigh, den Bomben-Mörder von Oklahoma (168 Tote), hinter Gitter zu bringen. Biden gab seinem künftigen Chef-Juristen etwas mit auf den Weg, was selbstverständlich sein sollte, es aber nach vier Jahren Trump nicht mehr ist. „Du arbeitest nicht für mich. Du bist nicht der Anwalt des Präsidenten oder der Vizepräsidentin. Deine Loyalität gilt nicht mir. Sondern dem Gesetz und der Verfassung.“