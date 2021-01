Tobias Stieler: In der Schiri-Elite

Hamburg. So mancher schwedische Fußballprofi wundert sich immer noch, wenn ihn dieser Hamburger Schiedsrichter vor einer Partie mit einem freundlichen „God eftermiddag och trevligt spel“ begrüßt, ihm in seiner Muttersprache also ein „gutes Spiel“ wünscht. „das schafft gleich einen positiven Kontakt“, sagt Tobias Stieler (39), dessen Mutter in Schweden geboren wurde und der ein großer Fan des skandinavischen Landes ist. „So etwas kann im Spiel sehr helfen.“

Der Hamburger muss das wissen. Seit 2012 hat der ausgebildete Jurist 128 Spiele in der Fußball-Bundesliga geleitet, seit 2014 pfeift er auch internationale Partien, und mit Jahresbeginn wurde er zu einem der Elite-Schiris der Uefa berufen. Eine tolle sportliche Karriere, was nur funktioniert, wenn sich einer hundertprozentig für den Job Schiedsrichter entscheidet. „Tobias ist sehr kommunikativ“, lobt sein Hamburger Kollege Patrick Ittrich, „er versucht immer, eine Ebene zu den Spielern aufzubauen.“ Und wenn es auf Schwedisch ist. ah