Das Polit-Chamäleon Trump gibt sich plötzlich samtpfötig

Donald Trump befindet sich in einer ungewohnten Situation. Vier Jahre lang kannte er keine Grenzen. Nun entgleitet ihm die Macht.

Michael Backfisch ist Politik-Korrespondent des Abendblatts in Berlin.

Berlin. Manch einer mag sich die Augen gerieben haben. US-Präsident Donald Trump, der rhetorische Dampfhammer, Zündler und Twitter-Choleriker, gibt sich plötzlich samtpfötig wie nie. Er „empört“ sich auf einmal über die „Gewalt, Gesetzlosigkeit und das Chaos“ bei der von ihm selbst angefachten Randale auf dem Washingtoner Kapitol. Er spricht von „Heilung und Versöhnung“. Und er sagt eine „reibungslose, geordnete und nahtlose Machtübergabe“ voraus. Es ist, als rede hier der oberste Psycho-Coach der Nation.

Der Eindruck täuscht. Trump hat keine ehrliche Kehrtwende vollzogen. Der langjährige Profi der seichten TV-Unterhaltung hat vielmehr eine Einlage als Polit-Chamäleon geboten. Der Noch-Präsident befindet sich in einer für ihn ungewohnten Situation. Vier Jahre lang kannte der Egomane, Narzisst, Psycho- und Soziopath keine Grenzen. Doch nun entgleitet ihm die Macht. Ohne Sanktionsmittel gehen ihm die Leute von der Fahne.

Trump hat seine Karten überreizt

Nicht nur das Verhältnis zu Vizepräsident Mike Pence, der sich lange mit seiner Rolle als Beifall klatschender Edel-Statist zufrieden gegeben hatte, ist abgekühlt. Auch der republikanische Fraktionschef im Senat, Mitch McConnell, tanzt plötzlich nicht mehr nach Trumps Pfeife. Hinzu kommen reihenweise Rücktritte von Ministern und Spitzenbeamten.

Trump hat seine Karten sträflich überreizt. Die Lügen-Tiraden von der „gestohlenen Wahl“, die plumpen Einschüchterungsversuche von Wahlleitern, die Anstachelung zum Angriff auf das Kapitol („kommt, das wird wild“) haben bei vielen Republikanern den Geduldsfaden reißen lassen. Die Bilder eines vandalierenden Mobs, der in den Parlamentsräumen wütete und Polizisten attackierte, waren ein Tabubruch, den eine Demokratie nicht dulden darf.

Extreme Spaltung der US-Gesellschaft

Noch mehr als der schmerzhafte Machtverlust macht Trump etwas anderes zu schaffen: Der scheidende Präsident muss fürchten, dass es ihm politisch und juristisch an den Kragen geht. Nicht nur die Demokraten, auch republikanische Abgeordnete und Gouverneure fordern inzwischen eine schnelle Absetzung des Staatschefs. Donald Trump könnte auf Basis von Zusatzartikel 25 der US-Verfassung für amtsunfähig erklärt werden. Der zweite Pfad wäre ein erneutes Amtsenthebungsverfahren. Für beide Varianten gibt es jedoch keine schnelle Lösung.

Angesichts der extremen Spaltung der US-Gesellschaft ist es allerdings zweifelhaft, ob eine Absetzung Trumps politisch klug wäre. Immerhin haben ihn 74 Millionen Amerikaner gewählt. Eine Amtsenthebung Trumps würde den Riss in der Bevölkerung vertiefen. Anders sieht es bei Ermittlungen im öffentlichen Recht und im Strafrecht aus. Hier bietet Trump den Gerichten breite Angriffsflächen. Sie reichen von politischer Erpressung, Behinderung der Justiz, Steuerbetrug bis zu sexueller Nötigung.

Trump spielt offenbar mit dem Gedanken einer Selbstbegnadigung

Diese Front fürchtet Trump am meisten. Deshalb hat er den taktischen Schwenk bei der Verurteilung der gewaltsamen Ausschreitungen am Kapitol unternommen. Er hofft, damit den politischen Dampf in der Debatte herunterzukühlen. Zusätzlich spielt er offenbar mit dem Gedanken einer Selbstbegnadigung. Es wäre historisch eine Premiere und juristisch eine höchst fragwürdige Ausweitung präsidentieller Macht.

Eine Schlüsselrolle kommt nun den Republikanern zu. Sie müssen sich entscheiden, ob sie Trumps polarisierenden Bulldozerkurs weiterführen oder sich mehr in der Mitte positionieren. Letzteres wäre zu wünschen. Angesichts der politischen Kollateralschäden, die Trump angerichtet hat, braucht Amerika mehr denn je Brückenbauer und Versöhner.