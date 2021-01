Der Fußball rast auf den finanziellen Ruin zu

Als in dieser Woche härtere Restriktionen verkündet wurden, um die Corona-Pandemie einzudämmen, blieb der Profisport verschont. Während ab diesem Wochenende die Kontaktbeschränkungen greifen, dürfen die Fußballer weiter hinter dem Ball herjagen und sich jubelnd in die Arme fallen. Und auch im Basketball, Handball und Eishockey läuft der Spielbetrieb ohne Unterbrechung weiter. Die Lewandowskis und Teroddes bestimmen die Schlagzeilen auf den Sportseiten, „business as usual“, möchte man meinen.

Doch die Ruhe ist trügerisch.

Die nur schleppend sinkenden Infektionszahlen lassen die Betriebswirte aller Vereine unruhig schlafen, wenn sie an ihr Budget denken. In ihren Planungen vor Saisonbeginn gingen die Fußballclubs davon aus, dass wohl nur in der Hinrunde ohne Zuschauer gespielt werden muss. Doch längst ist klar, dass es bis zur Rückkehr von Fans in die Stadien noch viele Monate dauern wird, volle Arenen könnte es im Worst-Case-Szenario erst 2022 geben. Und das hat Folgen.

Rücklagen? Für die meisten Fußballclubs ein Fremdwort. Jeden verfügbaren Cent in Spielerbeine zu investieren, um entweder aufzusteigen oder um die lukrativen europäischen Plätze mitzuspielen, so lässt sich die Standard-Strategie der Fußballchefs umschreiben. Beim Begriff „Kassensturz“ schwingt heute die wortwörtliche Bedeutung mit.

Nehmen wir das Beispiel HSV, der auch ohne Corona das unrühmliche Kunststück fertigbrachte, zehnmal in Folge ein Millionenminus zu präsentieren. Hatten die Einnahmen aus dem Spielbetrieb in der Saison 2018/19 noch 33 Millionen Euro betragen, so sanken sie in der vergangenen Saison corona­bedingt schon auf 22 Millionen Euro. 2020/21 brechen diese Millionen komplett weg. Bei einem Umsatz von zuletzt 95 Millionen Euro entspricht dies einem Minus von 23 Prozent.

Der Posten Ticketerlöse dürfte aber nicht die einzige Säule sein, die den Vereinen wegbröckelt. Wer nicht mehr in die Arenen darf, kauft weniger Fanartikel. Bisher nimmt der HSV im Merchandising rund zehn Millionen Euro ein. Und geht es der Wirtschaft schlecht, schlägt das mit etwas Verzögerung auch auf das Sponsoring durch. Wer wird noch eine Ecke auf der Videowand präsentieren wollen, wenn die Kicker alleine zu Hause sind?

Und langfristig: Welcher Mittelständler kann sich in Zukunft überhaupt noch den Luxus eines Sponsorings leisten inklusive eines teuren Business-Seats?

Natürlich: Vereinen wie dem HSV stehen „zur Absicherung der Zahlungsfähigkeit Kreditlinien von Banken zur Verfügung“, wie es im jüngsten Lagebericht der Hamburger zum Bilanzabschluss heißt. Das Risiko, das der HSV selbst einräumt: Banken könnten diese Kreditlinien nicht verlängern, Stichwort „Kreditrisiko“. Viele Clubs werden, wie es auch schon der FC St. Pauli getan hat, einen Staatskredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau beantragen müssen. Doch damit können die Vereine nur die Frist bis zur Überschuldung verlängern, wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert.

Eine andere Option: Sie verkaufen sich zu Dumpingpreisen an Investoren. Eine gruselige Vorstellung. Was unvermeidlich erscheint: Der Posten Spieler- und Vorstandsgehälter muss massiv reduziert werden – was allerdings die Clubs weniger attraktiv für die Topsportler werden lässt und für die Vereine das Risiko des Wettbewerbsnachteils mit sich bringt. Dabei ist gerade jetzt der sportliche Erfolg fürs Überleben wichtiger denn je. Der HSV kassiert in der Zweiten Liga 19 Millionen Euro Fernsehgelder, Union Berlin in der Bundesliga 32 Millionen Euro.

Der Fußball ist bei dieser Betrachtung nur beispielhaft, die Liste von Sportsparten, die am Abgrund stehen, ließe sich beliebig verlängern, ganz zu schweigen von den Sorgen der Organisatoren von Massenveranstaltungen. Ohne Zuschauer sind Events wie Marathon oder Triathlon für Sponsoren uninteressant.

Den Sport werden die jetzigen Einschränkungen mit voller Wucht treffen, und damit nicht nur die Großverdiener. Der HSV beschäftigte im Sommer 2020 292 Angestellte. Darunter waren nur 29 Lizenzspieler.