Hannah Gerlach: Auf großer Fahrt

Hamburg. Für Hannah Gerlach (20) ist das Meer Teil ihres Lebens. Wen wundert es, bei dem Wohnort ... Die Auszubildende zur Schiffsmechanikerin bei der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd wohnt in Timmendorfer Strand an der Ostsee. Von klein auf hegte sie ihren Hang zur Seefahrt - erst auf dem Segelboot der Eltern, später als Segellehrerin. Zum Sprung auf große Containerschiffe hat Gerlach aber die ältere Schwester verleitet.

Auch diese machte zunächst eine Ausbildung zur Schiffsmechanikerin, allerdings bei der anderen großen Hamburger Reederei, Hamburg Süd. Später studierte sie. Einen ähnlichen Weg will die jüngere Schwester nun auch gehen. Ihre ersten Erfahrungen an Bord eines Containerschiffs hat Gerlach schon gemacht. Dass sie aber einmal wegen Corona auf See stranden würde, damit hatte Gerlach nicht gerechnet. Aus keinem Hafen durfte sie nach Hause reisen. Hat es ihr die Lust am Meer vergällt? „Kein bisschen. Nächste Woche geht es wieder auf große Fahrt!“