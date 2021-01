Lennart Uschmann: Der Rocksängerknabe

Hamburg. Die Musikszene, die Clubkultur, die Beatles – für Lennart Uschmann beste Gründe, 2014 nach Hamburg zu ziehen. An der Elbe gründete er vor zwei Jahren The Kecks. Und mit seiner Band zählt der 28-Jährige zu jenen Newcomern, die man 2021 unbedingt auf dem Radar haben sollte. Mit eindringlicher Stimme und coolem Charisma transportiert er als Sänger die Gitarrenrocksongs von The Kecks. Dabei ist seine Ausbildung eine klassische. Uschmann wurde in Wien groß, wo er seinen Gesang bei den berühmten Sängerknaben schulte.

Er entdeckte aber bald den Rock für sich, dieses Gefühl vom guten wilden Leben. Mit seiner Liebe zu verschiedenen Genres studierte er Tontechnik und Musik, um freiberuflich in Hamburger Studios zu arbeiten. Mit Bandkollege Joel Phillips teilt er nicht nur die Passion für Popkultur, sondern auch für Fußball. Uschmann ist HSV-Fan, Phillips St. Paulianer. Jenseits von Corona gehen sie gemeinsam zu Spielen ihrer Teams. Hauptsache: You‘ll Never Walk Alone.