Eine Partei im Würgegriff von Donald Trump

Dirk Hautkapp vor dem Weißen Haus in Washington.

Kennen Sie Thomas L. Friedman? Wenn nicht, empfehle ich, den Pulitzerpreis-gekrönten Kolumnisten der „New York Times” in Augenschein zu nehmen.

Friedman hatte vor Weihnachten etwas auf seinem Wunschzettel stehen, das so bald mit Sicherheit nicht in Erfüllung gehen wird, aber für Fortbestand und Stabilität der amerikanischen Demokratie eine wichtige Rolle spielen könnte: die Geburtsstunde einer „neuen prinzipientreuen, konservativen Partei”. Eine parlamentarische Konkurrenz-Veranstaltung zur rund 165 Jahre alten „Grand Old Party”, den ethisch verlotterten Republikanern. Dass nicht nur Friedman sie herbeisehnt, leitet sich aus einem Befund ab, der ernstgenommen werden muss: Gegen alle Fakten und gegen jeden politischen Anstand beglaubigten 140 konservative Kongress-Abgeordnete und Justizminister aus rund 20 Bundesstaaten schriftlich Trumps haltlose und von sämtlichen Gerichten zurückgewiesene Suada vom Wahlbetrug der Demokraten unter Joe Biden.

Am kommenden Mittwoch wollen an die 30 Abgeordnete Bidens offizielle Bestätigung als Präsident mit politischem Voodoo im Kapitol von Washington hintertreiben. Weiter kann man sich als Volksvertreter wohl nicht von seinem Volk entfernen.

Nach vier Jahren des kontinuierlichen Ausnahme-Erregungszustands hat der konservative Pfeiler im starren amerikanischen Zweiparteien-System damit einen Grad des Porösen erreicht, den man als beängstigend bezeichnen muss. Mit diesen Republikanern, gegen die sich in der Rückschau die Radikalinskis der Tea-Party-Bewegung wie Waisenknaben ausnehmen, ist kein Staat zu machen, der sich der „rule of law” verpflichtet fühlt – einer Ordnung, die ausnahmslos jeden den Gesetzen des Rechtsstaats unterstellt.

Aus der Partei des Freihandels, der fiskalischen Generationenverantwortung und der globalen Führungsverpflichtung Amerikas ist unter Trump ein Kult-ähnlicher Wahlverein für einen Hasardeur geworden, der qua Persönlichkeitsstruktur mit jeder Definition von Staatswohl auf Kriegsfuß steht. Anstatt dem Präsidenten Grenzen aufzuzeigen, liefern sich weite Teile des Partei-Establishments bis zur Selbstverleugnung einen Überbietungswettbewerb in Willfährigkeit. Aus Angst vor der Karrieren zerstörenden Macht eines vergeltungssüchtigen Mannes, der die Partei-Demokratie zutiefst verachtet. Dass sich daran etwas ändert, dass der toxische Trumpismus den Republikanern ausgetrieben werden könnte, glaubt niemand. Mit 74 Millionen Wählern im Rücken wird auch der Privatier Trump seinen Einfluss geltend machen. Ob als permanenter Schiedsrichter, der Joe Biden von der Seitenlinie durch Propaganda-Medien mit gelben Karten eindeckt. Oder als Königsmacher von Mar-a-Lago für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 – von der nur wenige ernsthaft glauben, dass der Gescheiterte selbst nach ihr greifen wird. Weil ihm zuvor eine Gefängnisstrafe drohen könnte.

Sich aus diesem Würgegriff zu befreien, kann nur gelingen, wenn sich die in Stammesdenken verfallenen Republikaner einem strukturellen Häutungsprozess aussetzen. Hoffnungen ruhen dabei auf Mitt Romney, einem Mann, der 2012 selbst nach dem höchsten Staatsamt griff, dem damaligen Amtsinhaber Barack Obama aber nicht gewachsen war.

Romney legte danach seiner Partei einen „Obduktionsbericht” vor, der bis heute Gültigkeit beansprucht: Wenn sich die Republikaner nicht zügig relevanter werdenden Bevölkerungsgruppen wie Hispanics, Asian-Americans und jungen Wählern mit besserem Bildungshintergrund öffnen, gehen sie in einem demographisch immer weniger weiß werdenden Amerika bei Wahlen ihrer Wettbewerbsfähigkeit verlustig.

Der heutige Senator aus dem Mormonen-Bundesstaat Utah ist gewiss kein Ausbund an Wagemut. Und ein Umstürzler schon gar nicht. Aber er war der einzige Republikaner, der Trump wegen der Ukraine-Affäre des Amtes entheben wollte. Ob er sich an die Spitze einer Bewegung setzt, die für die Republikaner zur Zerreißprobe und neuen Ufern führen würde, ist ungewiss.

Aber Amerikas Konservativen wäre es zu wünschen.