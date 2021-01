2021 - warum die Welt jetzt hoffen darf

Hamburg. Trotz der immensen Last der Corona-Pandemie, die die ganze Welt nach unten zieht: Es gibt zu Beginn des neuen Jahres Lichtpunkte, die Hoffnung machen.

Der EU und Großbritannien ist es in letzter Minute gelungen, einen schmutzigen Brexit zu vermeiden. Die Beziehungen werden nun zwar komplizierter, aber den Unternehmen bleibt wenigstens das Bleigewicht von Zöllen und den Verbrauchern die daraus folgenden höheren Preise erspart.

Die Europäische Union hat es zudem geschafft, ihren heftigen Haushaltsstreit beizulegen. Auch das gerade ausverhandelte Investitionsabkommen zwischen der EU und China gibt Anlass zu Optimismus. Peking hat nun endlich zugesagt, den Marktzugang für europäische Firmen zu erleichtern.

Im konfliktgeladenen Nahen Osten hellt sich die Lage etwas auf

Was die Versprechungen tatsächlich wert sind, muss sich allerdings erst zeigen. Selbst im konfliktgeladenen Nahen Osten hellt sich die Lage etwas auf. Das wahrscheinlich größte außenpolitische Vermächtnis von US-Präsident Donald Trump ist die neue Dynamik in der Region.

Die Annäherung zwischen Israel und vier arabischen Staaten bedeutet einen politischen Quantensprung. Das ungelöste Palästinenser-Problem ist damit zwar noch nicht entschärft. Aber immerhin gibt es eine Reibungsfläche weniger.

Zwischen Washington, Brüssel und Peking hofft man jedoch auf weitere Entspannungs-Signale. Nach vier Jahren Trump’scher Bulldozer-Politik sehnt sich die Welt nach einem positiven Biden-Effekt. Immerhin will der gewählte US-Präsident in den Pariser Klimavertrag zurückkehren und sein Land wieder an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) andocken.

Die wichtigste Botschaft für Europa: Joe Biden setzt wieder auf die Allianz mit den Verbündeten. Die Grund-Tonalität zwischen Amerika und der EU und der politische Umgang werden versöhnlicher. Die Nato bekommt neues Gewicht. Davon profitiert nicht zuletzt Deutschland, politische Mittelmacht und die größte Volkswirtschaft auf dem Kontinent.

Im Atom-Streit mit dem Iran will Joe Biden neue Wege gehen

Dennoch wird auch mit Biden nicht alles rosig. Seine Ankündigung, „Außenpolitik für die amerikanische Mittelklasse“ zu machen, darf als Signal verstanden werden: Washington wird auch künftig gegen globale Ungleichgewichte zu Felde ziehen und damit versuchen, die Exportüberschüsse von Ländern wie Deutschland und China zu reduzieren.

Auch beim Nato-Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben, dürfte Biden Druck in Richtung Berlin machen. Mit Blick auf den Atom-Streit mit dem Iran will der gewählte US-Präsident neue Wege gehen. Er hat bereits avisiert, sich dem von Trump gekündigten Nuklear-Abkommen wieder anzuschließen.

Allerdings strebt er einen erweiterten Vertrag an, der auch dem Raketen-Programm sowie den regionalen Einmischungen des Mullah-Regimes in Syrien oder im Irak Grenzen setzt. Das deckt sich weitgehend mit den Absichten der Europäer.

Biden hat eine differenzierte Sicht auf China

Auch gegenüber China möchte Biden den schroffen Konfrontationskurs Trumps rückgängig machen. Der neue Präsident hat eine differenzierte Sicht auf die Volksrepublik: Einerseits braucht er die Chinesen bei den Themen Klima, Corona und Iran. Andererseits strebt er an, der aufsteigenden fernöstlichen Großmacht Paroli zu bieten – sowohl bei den wettbewerbsverzerrenden Subventionen für Staatsbetriebe wie auch bei Menschenrechtsverstößen.

Der Amerikaner weiß, dass er diese Herausforderungen nicht allein stemmen kann: Er braucht die Europäer. Das bietet die Chance auf eine neue transatlantische Partnerschaft. Und auf eine Frischzellenkur für die internationale Diplomatie.