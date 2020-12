Graf Bobby hat ziemlich Schwein gehabt

Hamburg. Ein tierisch anstrengendes Jahr geht jetzt endlich zu Ende. Vor lauter Erleichterung vergisst man da glatt die sauschönen Momente aus dem Jahr 2020. Zeit also für den unvermeidlichen Rückblick aus der Rubrik „Pfoten, Bilder, Sensationen“. Erinnern Sie sich noch an das komplett wild gewordene Wildschwein, das sich mit seinen beiden Frischlingen in der Hauptstadt Berlin eine Verfolgungsjagd mit einem nackten Mann geliefert hat?

Ja, was sich für Berliner vielleicht nach einem ganz normalen Sommertag am See anhört, war für den Rest der Republik dann doch ein Beweis mehr, dass die Clan-Kriminalität (woher stammte die Keiler-Bande überhaupt?) komplett aus dem Rudel gelaufen ist.

Ebenfalls in „Bärlin“ feierten die beiden süßen Panda-Zwillinge im Zoo ihren ersten Geburtstag. Sind also schon mehr Pubertier als niedlich. Oder um es mit den Tierpflegern zu sagen: „janz schön frech“ seien Meng Xiang und Meng Yuan mittlerweile, die aber eigentlich liebevoll Pit und Paule genannt werden. Klar, das ist naheliegend.

Aber auch woanders steppte in diesem besonderen Jahr mächtig der Bär. Nein, nicht nur in der Number 10 Downing Street und im Weißen Haus, sondern zum Beispiel auch in Alaska, was an sich ja schon eine Meldung wert ist. Dort gewann nämlich der Braunbär „Jumbo Jet“ den so genannten „Fat Bear“-Schönheitswettbewerb.

Endlich ging es mal nicht um Size Zero und Weltfrieden, sondern um wahre Schwergewichte. Zarte 630 Kilogramm bringt der Gewinner auf die Waage. Schätzt man. Das passende Modell zur finalen Datenbestimmung wurde noch nicht gebaut.

Zum Schluss noch ein Happy End: Graf Bobby von Sonnenschein, ein adeliges Schwein, sollte geschlachtet werden und setzte sich trickreich zur Wehr. Drei Mal gelang ihm die Flucht, es rannte dabei sogar mehrfach seinen Bauern um. Beiden ist nichts passiert. Schwein gehabt. Und Glück, das wünschen wir alle uns doch sehr fürs nächste Jahr.