Katrin Kopplin-Förtsch: Die Krankenschwester

Die gebürtige Berlinerin lebt schon lange in Henstedt-Ulzburg. Was sie sich für die Weihnachtstage wünscht.

Hamburg. Wenn Katrin Kopplin-Förtsch als „Schwester Katrin“ angesprochen wird, findet sie das keineswegs despektierlich. Der Ausdruck sei während ihrer Ausbildung noch ganz geläufig gewesen, sagt die 57-Jährige, die zwei Stationen im Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg leitet. Die gebürtige Berlinerin ist in München aufgewachsen, „aber ich mag Meer und Wind lieber als die Berge“, sagt sie. „Das macht den Kopf frei und pustet durch.“ Seit dem Ende ihrer Ausbildung ist die Krankenschwester in Hamburg tätig. Die Mutter zweier erwachsener Kinder lebt schon lange in Henstedt-Ulzburg.

Das Pendeln zur Arbeit nimmt sie auf sich, „weil ich ein tolles Team habe und einen tollen Chef“. Im Februar soll ihr erstes Enkelkind zur Welt kommen, sagt Kopplin-Förtsch freudig, „Familie ist mir wichtig, ebenso Zeit mit Freunden.“ Ihre Freizeit verbringt sie gern an der frischen Luft – beim Spazierengehen oder im eigenen Garten. Ihr Wunsch für die Weihnachtstage: „Begegnungen mit Menschen, die mir wichtig sind, soweit das möglich ist.“ Denn die Gefahr durch Corona habe sie täglich vor Augen

( jes )