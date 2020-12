Hamburg. Beim FC St. Pauli mussten in den vergangenen Jahren Trainer schon in weitaus besseren sportlichen Situationen als jetzt ihren Hut nehmen. Im April 2019 traf es Markus Kauczinski sogar auf Platz sechs. So gesehen wäre der Reflex, angesichts von zehn sieglosen Spielen in Folge und Tabellenplatz 17 der Zweiten Liga wieder den Übungsleiter zu wechseln, nicht absurd. Man könnte den Versuch, auf ein Talent aus den eigenen Reihen zu setzen, als zu naiv deklarieren und einen erfahreneren Mann aus dem gut gefüllten Becken der arbeitssuchenden Trainer fischen.

Timo Schultz ist Trainer mit Akribie und Leidenschaft

Dies aber wäre gerade jetzt das falsche Signal, weil es Schultz die Schuld an der aktuellen sportlichen Misere zuweisen würde. Tatsächlich aber ist dem 43-Jährigen, der seit mehr als 15 Jahren St. Paulianer ist, sachlich sehr wenig vorzuwerfen. Die Akribie und Leidenschaft, mit der er seinen Beruf ausübt, wünscht man sich vielmehr auch von manchem Spieler. Wenn ein nach eineinhalb Jahren immer noch torloser Stürmer (Boris Tashchy) am Montag nach dem Lauftraining angesichts der viertägigen Weihnachtspause der mit Abstand erste Spieler ist, der mit seinem Sportwagen davonbraust, macht dies schon nachdenklich.

Timo Schultz hat trotz der vielen neuen im Sommer geholten Profis diverse Altlasten übernommen, insbesondere ein Konglomerat von etablierten Profis, die sich nicht wirklich als Führungskräfte eignen, weil sie von ihrem Wesen her eher Mitläufer sind. Auch ist es ihm nicht anzulasten, dass dem Verein eine siebenstellige Ablösesumme für den besten Stürmer (Henk Veerman) wichtiger war, als auf die Erfüllung seines Vertrages zu bestehen. Kurzum: Timo Schultz hat weiter Vertrauen verdient, zumal er keineswegs ratlos, sondern sehr entschlossen wirkt.