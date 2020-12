Hamburg. 55, 30, 21 und 8 – das sind keine Gewinnzahlen irgendeiner neuen Lotterie, sondern die Jahre, die der HSV, Hannover 96, Eintracht Braunschweig und der FC St. Pauli in ihrer Geschichte in der Fußball-Bundesliga verbracht haben. Der Zufall will es, dass diese vier norddeutschen Traditionsvereine an diesem Wochenende aufeinandertreffen – wohlgemerkt in der Zweiten Liga und hier aktuell auch noch jeweils im Krisenmodus. Jede einzelne dieser Mannschaften lechzt nach einem sportlichen Befreiungsschlag, nicht einmal ein Unentschieden würde so richtig weiterhelfen.

Über die berechtigte Sorge vieler HSV-Anhänger, auch der dritte Versuch des Wiederaufstiegs ihres Vereins könnte scheitern, ist – auch an dieser Stelle – schon viel geschrieben worden. Im Schatten der neuerlichen HSV-Krise nach einem anfänglichen Höhenflug blieben die Probleme des FC St. Pauli aber bisher eher unterbelichtet. Dabei lohnt ein Blick auf das Geschehen in diesem Verein in den vergangenen fast zehn Jahren seit dem jüngsten Bundesliga-Abstieg im Frühjahr 2011 sehr wohl.

Mangelnde Kommunikation

Es ist ein Jahrzehnt, in dem es bis auf wenige Ausnahmen verpasst wurde, aus dem Potenzial des Gesamtvereins und seiner großen Anhängerschar einen entsprechenden sportlichen Ertrag zu generieren. Ganze zweimal reichte es in all diesen Jahren für einen Platz im oberen Tabellendrittel. Ansonsten schwebte das Team immer wieder, latent oder sogar ganz akut bis zum Ende, in Abstiegsgefahr. Auch jetzt droht wieder eine Zittersaison, da die positive Aufbruchstimmung aus dem Sommer angesichts des 17. Tabellenplatzes längst Zweifeln gewichen ist, ob der notwendige personelle Umbruch im Profiteam mit den richtigen Spielern vollzogen wurde.

Sorgen bereitet dabei vor allem, dass die Mannschaft nach einer unerwartet guten Ausbeute nach dem schweren Auftaktprogramm der ersten sechs Spiele in einen Abwärtsstrudel geraten ist. Eine umgekehrte Entwicklung wäre bei einer neu zusammengestellten Mannschaft mit einem neuen Trainer logischer gewesen. Mithin stellt sich die Frage, ob die zahlreichen neuen, zweifellos noch entwicklungsfähigen Profis schon jetzt vom alten Virus infiziert worden sind, den der ungeliebte Ex-Trainer Jos Luhukay mit „Bequemlichkeit und Leben in der Komfortzone“ angeprangert hatte. Wenn heute der neue, mit großem Potenzial und viel Empathie ausgestattete Trainer Timo Schultz in Spielanalysen „fehlende Konsequenz“ in Offensive und Defensive sowie „mangelnde Kommunikation untereinander“ anspricht, dann ist es erschreckend, dass diese Defizite seit Jahren dieselben sind, immer wieder beklagt, aber nie abgestellt wurden.

Späte Rache

Es mutet fast wie eine späte Rache an, dass der Ende 2014 beim FC St. Pauli geschasste Sportchef Rachid Azzouzi heute als Sportgeschäftsführer der SpVgg Greuther Fürth vom ersten Platz der Zweiten Liga grüßen kann. Dabei sind die finanziellen Möglichkeiten der Fürther in den vergangenen Jahren nicht besser als die des FC St. Pauli gewesen. Dort ist aber wieder einmal ein Team gewachsen, das – wie zuletzt 2012 – aufsteigen kann. Am Millerntor können sie Azzouzi noch heute dankbar sein für Spieler, die er ablösefrei oder für kleines Geld geholt hatte. Daniel Buballa und Philipp Ziereis, wenn er gesund ist, sind Stammkräfte, der inzwischen zum Nationalspieler gereifte Marcel Halstenberg brachte eine Rekordablöse von rund 3,5 Millionen Euro ein.

Auch der im April 2019 entlassene Sportchef Uwe Stöver kann sich derzeit glücklich schätzen, trotz des geringeren Etats bei Holstein Kiel zu arbeiten und dort eine funktionierende Mannschaft zu haben, die sich in der Liga eher nach oben als nach unten orientieren darf.

Noch ist es zu früh, die bisherige Arbeit des seit knapp eineinhalb Jahren bei St. Pauli wirkenden Sportchefs An­dreas Bornemann seriös zu bewerten. Am Ende wird auch dafür entscheidend sein, wie sich die von ihm zu dieser Saison neu verpflichteten Spieler entwickeln und das alte St.-Pauli-Kabinenvirus bekämpfen werden.