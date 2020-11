Hamburg. 10.000 Weine verkauft das Vier Jahreszeiten noch bis zum Sonnabend aus dem eigenen Weinkeller, der zu einer Erlebniswelt umgestaltet wird, an die Hamburger. Die Auswahl hat Christian Scholz zu verantworten. Er ist seit zwei Jahren der Chef-Sommelier des Luxushotels am Neuen Jungfernstieg.

Der 35-Jährige stammt aus dem Harz und absolvierte in Bad Lauterberg seine Ausbildung zum Restaurantfachmann. Als der Single später in der noblen Villa Rothschild in Königstein im Taunus arbeitete, entdeckte Scholz seine Liebe zum Wein und bildete sich auf diesem Gebiet weiter. Seine Favoriten sind französische Weiß- und Rotweine aus dem Burgund und Riesling von der Mosel.

In seiner Freizeit trainiert Scholz, der in Barmbek-Süd lebt, im Fitnessstudio oder steigt aufs Rennrad. In Hamburg hat er sich gut eingelebt und genießt es, dass er bei der Arbeit auf die Binnenalster blicken kannt. Nach Feierabend gönnt sich der Weinexperte ab und an auch mal ein Bier.