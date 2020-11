Hamburg. Es gibt viele Möglichkeiten, HSV-Rekordmann Manfred Kaltz (581 Bundesliga-Spiele) auch heute während einer sportlichen Aktivität zu treffen: Entweder beim Spaziergang mit seinem 47 Kilo schweren Rhodesian Ridgeback im Stadtpark, unweit seiner Wohnung in Winterhude, die er mit seiner dritten Ehefrau Vineeta, einer Künstlerin, und Töchterchen Emilia teilt. Oder, was wahrscheinlicher ist, in einem der Hamburger Golfclubs.

In den goldenen Zeiten des HSV weckte einst Kevin Keegan die Leidenschaft von Manfred Kaltz für das Golfspiel. Wenn die Temperaturen steigen, steht jedoch wieder der große Ball im Mittelpunkt: Dann bringt der 67-Jährige mit seiner Fußballschule am Weißenhäuser Strand an der Ostsee dem Nachwuchs die nötigen Kniffe und Tricks bei.

Den Weg des aktuellen HSV verfolgt Kaltz indes nur aus der Distanz: „Die 2. Bundesliga interessiert mich nicht so sehr.“ Genau wie die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft, die heute in Spanien antritt: „Ich bin ein schlechter Zuschauer.“