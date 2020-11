Hamburg. Während einer Klassenreise hat Ingeborg­ Trampe ihre Liebe zu Hamburg entdeckt. „Ich war schockverliebt“, sagt die Hessin, die dann zum Studium in die Hansestadt zog. Nach beruflichen Stationen in anderen Städten lebt sie seit 2013 zum dritten Mal in der Hansestadt.

Die selbstständige Medienberaterin hat zudem einen ungewöhnlichen Nebenjob: „Ich bin Erotikautorin“, sagt Trampe. Unter dem Pseudonym Suzette Oh hat sie bereits zwei Bände veröffentlicht: „Es ist moderne feministische Pornografie“, sagt die Wahlhamburgerin mit der prägnanten Brille selbstbewusst. Das dritte Buch habe sie kürzlich bei einem Aufenthalt auf Sylt fertig geschrieben. Trampe liebt das Meer. Genauer gesagt, die raue Nordsee. „Die Ostsee plätschert zu sehr ...“, sagt sie.

Die passionierte Spaziergängerin, die häufig die Alster umrundet, ist aber auch ein Kino- und Serienfan: „The Good Fight“, eine Serie über clevere Anwältinnen, sei ganz nach ihrem Geschmack.