Uni-Neubau: Wer hat versagt?

Was haben die Verlängerung der U 4 bis an die Elbbrücken, der Neubau des UKE und die neue Hannoversche Brücke am Harburger Bahnhof gemeinsam? Nun, es sind oder waren alles große Projekte der Stadt Hamburg, die pünktlich und im Kostenrahmen fertig wurden.

Wer aus dem Desaster mit dem „Haus der Erde“, jenem Leuchtturmprojekt für die Universität, das nun Jahre später fertig wird und fast 130 Millionen Euro mehr kosten wird, reflexhaft schließt, der Staat könne es halt nicht, macht es sich daher zu einfach. Denn erstens stimmt das so nicht (siehe oben), und zweitens geht bei privatwirtschaftlichen Projekten vermutlich genauso viel schief – nur erfährt das in der Regel niemand, weil es nicht die Steuerzahler betrifft. Eine Umfrage im Bekanntenkreis, wer je ein größeres Bauprojekt ohne jegliche Probleme, Verzögerungen oder unerwartete Kosten gewuppt hat, dürfte aufschlussreich sein.

Kostenexplosion: Aus der Elbphilharmonie gelernt?

Auch der Vorwurf, Hamburgs Senate hätten aus dem Drama um die Elbphilharmonie nichts gelernt, ist nicht haltbar. Schon lange bevor das Konzerthaus fertig war, wurden unter dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) neue Regeln für „kostenstabiles Bauen“ eingeführt, es wurde ein Mieter-Vermieter-Modell etabliert, das die Aufgaben von Bauherr und Nutzer sinnvoll und klar trennt, und es wird jährlich ein „Bau-Monitoring“ vorgelegt, das transparent und detailliert darüber informiert, welche Projekte im Zeit- und Kostenrahmen sind und welche nicht. Daraus lässt sich übrigens seit Jahren relativ stabil ablesen, dass rund zwei Drittel aller städtischen Baumaßnahmen unauffällig über die Bühne gehen, während ein Drittel Probleme bereitet.

Innerhalb dieser Gruppe ist das „Haus der Erde“ zweifellos ein besonders erschütternder Fall. Wenn sich die Bauzeit und die Kosten eines öffentlichen Projekts mehr als verdoppeln, muss man genau hinschauen – auch und gerade die Bürgerschaft. Tatsächlich ist der Vergleich mit der Elbphilharmonie keineswegs an den Haaren herbeigezogen: Probleme mit der Planung der Technischen Gebäudeausstattung (TGA), Rechtsstreitigkeiten mit Planungsbüros und Baufirmen, ein Baustillstand und in dessen Folge enorme Kostensteigerungen – das kommt einem bekannt vor.

Neues Geomatikum: Das waren die Fehler

Aber dennoch gibt es entscheidende Unterschiede: Beim Bau des Konzerthauses hatte sich die Stadt auf ein unheilvolles Dreiecksverhältnis mit Architekten und Baufirma eingelassen, in dem sie völlig überfordert war und zwischen zwei Unternehmen von Weltrang zerrieben wurde. Noch schlimmer: Der damalige Bürgermeister Ole von Beust (CDU) hatte den Startschuss für den Bau gegeben, obwohl die Planung noch gar nicht fertig war – wovor die Architekten eindringlich gewarnt hatten. Aus heutiger Sicht war die erste Entscheidung fragwürdig und die zweite fahrlässig: Letztlich haben sie Hamburg viele Hundert Millionen Euro gekostet.

Vergleichbare Fehler sind beim „Haus der Erde“ bislang nicht erkennbar. Glaubt man den Darstellungen der Stadt, hat hier schlicht ein Planungsbüro seinen Job nicht ordentlich gemacht; ein zweites, das eigens beauftragt war, die Arbeit des ersten zu kontrollieren, hat es offenbar nicht bemerkt; und ein drittes, das den Schlamassel beheben sollte, hat sich vom Acker gemacht – wofür es vom Landgericht inzwischen verurteilt wurde. Sollte sich diese Darstellung bestätigen, kann man nur hoffen, dass die Stadt erheblichen Schadenersatz zugesprochen bekommt.

Dennoch sollte auch der Senat das „Haus der Erde“ selbstkritisch analysieren: Wenn ein Bau derart aus dem Ruder läuft, ist es schwer vorstellbar, dass der Bauherr alles richtig gemacht hat.