Von den vielen Menschen und von den Dingen, die so dringend unsere Aufmerksamkeit brauchen und die wir in den vergangenen Monaten so sträflich vernachlässigt haben, fällt uns, wenn wir so schwermütig darüber nachdenken, gerade jetzt in diesen sorgenbelasteten Tagen, der, äh, Saugroboter ein.

Manchmal ist es nur der Vileda VR 201 von Lidl für 144 Euro, mal der Kobold VR 300 von Vorwerk (799 Euro) oder auch der iRobot Roomba für staubfreie 1499 Euro, der uns in diesen Stunden hilft, wenigstens nicht über das Saugen nachzudenken. Oder das Wischen, denn Hybridmodelle können auch das, ohne dass wir uns mit Mopp gen Boden krümmen müssen.

Der Saugroboter: Wie putzig er durch die Küche saust!

Der Saugroboter ist eine Errungenschaft der autonomen Moderne, die es uns ermöglicht, Hochtechnologie mit smartem Ressourceneinsatz selbst in die staubigste Hütte zu bringen. Ach wie putzig saust er alleine durch Küche und Wohnzimmer, über Parkett und Teppich und unterstützt uns bei des Haushalts beschwerlicher Reinigung.

Die Fenster geschmückt, die Lichterkette rausgeholt, die Kerzen entzündet – wie aber dekorieren wir unseren Saugroboter im Advent? Gerade noch rechtzeitig bietet ein Onlineshop „hochwertige Skins“ mit Weihnachtsmotiven für den Saugroboter an. Und das Beste: „Sobald die Saison vorbei ist, lässt sich die Designfolie spurlos abziehen, wodurch Platz für frühlingshafte Motive entsteht.“ Der Osterhase freut sich schon auf den Saugroboter.

Zu viel Zuwendung für ein Haushaltsgerät? Weit gefehlt. Als ein Kollege mal in eine neue Wohnung zog und seinen kleinen Helfer losdüsen lassen wollte, da streikte der. Mit den neuen Räumen kam er nicht klar und rollte erst gar nicht los. Er war nicht darauf vorbereitet worden. Sein erstes, natürliches Habitat war ihm genommen worden.

So ein Saugroboter ist eben auch nur ein Mensch.