Hamburg. Nein, es sind nicht die Grünen, an denen die Jamaika-Koalition scheitern könnte – es ist die FDP. Dieser Satz wäre noch vor einem Jahr bestenfalls mit einem überraschten Lacher quittiert worden. Heute sieht das anders aus. Die FDP hat sich in eine schwierige Lage manövriert. Das hat – wie so vieles in diesen Tagen – mit Corona zu tun, aber auch mit der FDP selbst.

Denn die Partei steht gehörig unter Druck. Im Bund ist sie als Oppositionspartei schon seit Längerem kaum wahrnehmbar. Parteichef Christian Lindner will das ändern, indem er die Corona-Maßnahmen schärfer attackiert. Doch es sind genau diese Attacken, die die FDP in Kiel in Verlegenheit bringt.

Dort sitzen die Liberalen in der Regierung – und müssen die Schließung von Hotels und Restaurants verteidigen, die Lindner im Bund angreift. Wenn aber Angriff und Verteidigung desselben Sachverhalts in derselben Partei heimisch sein sollen, dann ist schon allerhand Kitt erforderlich, um den Riss zu flicken, der sich da auftut.

Corona könnte über das Schicksal der „Jamaika“-Koalition entscheiden

Noch wird in Schleswig-Holstein erfolgreich gekittet. Die Nord-FDP hat zwar einen Ausstieg aus der Koalition erwogen, aber ihn dann doch unterlassen. Aber es ist absehbar, dass das nicht lange gut gehen kann. Wenn die Bundes-FDP weiter mit Corona-Lockerungen Punkte machen will, kann die kleine Kieler FDP nicht für Verschärfungen oder auch nur für eine Verlängerung des Lockdowns eintreten.

Und so liegt es an der Infektionsentwicklung, ob die FDP ihren Riss noch einmal kitten kann. Nur wenn die Zahlen in Schleswig-Holstein runtergehen, sind die derzeit auseinanderklaffenden Parteipositionierungen in Bund und Land wieder in Einklang zu bringen.

So absurd es klingt: Corona könnte über das Schicksal der „Jamaika“-Koalition entscheiden.