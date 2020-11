Hamburg. Goethe hatte im Prinzip ja immer recht. Bis auf die Kleinigkeit mit dem Namen und dem Schall und Rauch vielleicht … Denn Theodor Maximilian hat eben leider doch mehr Chancen als Kevin, Jerome und Matt-Eagle zusammen. Und auch bei Städten hängt die Prosperität am Namen: Da kann ein Örtchen (im metaphorischen Sinne) an der Goldküste liegen und an 365 Tagen des Jahres von der Sonne geküsst sein. Nur wenn es „Asbestos“ heißt, wird da nicht mal eine moderne Müllverbrennungsanlage angesiedelt. So erging es jedenfalls einem kleinen Städtchen in der kanadischen Provinz Quebec, das so heißt.

Oder hieß: Denn die Mehrheit der 7000 Einwohner hat dafür gestimmt, ihren Heimatort Asbestos, in dem (der Name ist Programm!) über Jahrzehnte ein Großteil des in der Welt verarbeiteten, aber leider giftigen Asbests produziert wurde, in Val-des-Sources („Tal der Quellen“) umzubenennen. Oui, auf Französisch klingt natürlich alles vornehmer … Insofern sind die Möglichkeiten der Städte im deutschsprachigen Raum natürlich begrenzt. So hat Fucking in Österreich seit jeher ein Imageproblem, und auch in Krankenthal will nicht erst seit Corona niemand gemeldet sein. Dann schon lieber im bayerischen Pups wohnen, wobei auch das zu Irritationen führen kann ...

Andererseits darf man nicht zu hohe Erwartungen schüren. Das weiß jeder, der schon mal durch Geilenkirchen gefahren ist, um festzustellen: So doll ist es da auch nicht. Richtig passend heißen dieser Tage dagegen die Orte Surprise im US-Wüstenstaat Arizona und Fear Not in Pennsylvania. Nach seiner Schlappe bei der Präsidentschaftswahl wird Donald Trump die aber wahrscheinlich höchstpersönlich umbenennen … Bürgerbefragung? Wo gibt es denn so was!