US-Wahl – das gespaltene Land

Hamburg. Es gibt Momente, da darf man froh und dankbar sein, in der Bundesrepublik Deutschland zu leben. Wer sich die Wahl in den USA anschaut, darf sich glücklich schätzen, von Angela Merkel regiert zu werden. Und dankbar können wir sein, dass als Gegenkandidaten eines noch zu findenden CDU-Spitzenkandidaten sich ein Olaf Scholz, ein Robert Habeck oder eine Annalena Baerbock warmlaufen.

Man kann und darf an allen herummäkeln, im Vergleich aber zu einem fast 78 Jahre alten Politveteran Joe Biden als „Hoffnungsträger“ und dem irrlichternden Donald Trump, taufrische 74 Jahre alt, sind sie alle jung, dynamisch und agil. Bei allem Respekt vor dem Lebenswerk von Biden: Was für ein Wandel soll das denn werden, wenn ihn ein Mann verspricht, der seit 50 Jahren Politik macht, von 1973 bis 2009 im US-Senat saß und von 2009 bis 2017 Vizepräsident war, woraufhin das Land zu Trump überlief? Bidens bestes Argument war, kein Donald Trump zu sein. Trotzdem wurde es in den Staaten knapp. Sehr knapp.

Auch hierzulande wachsen Spaltung und Polarisierung

Dieses US-Ergebnis könnte mehr mit uns zu tun haben, als uns lieb ist. Denn auch hierzulande wachsen Spaltung und Polarisierung. Gerade in schwierigen Zeiten käme es nun auf die Mitte an. Die aber hat es schwer und droht, von links und rechts angefressen zu werden. Wir nähern uns langsam amerikanischen Verhältnissen. Im Talkshow-Geschrei und Twitter-Gezänk verkommt jede Debatte zur Kneipenschlägerei. Wer am schrillsten schreit, wird am ehesten gehört. Wer besonnen ist, gilt schnell als langweilig. Medial sind wir bald dort angekommen, wo wir nie hinwollten.

Es war auffällig, wie sich die AfD-Politikerin Beatrix von Storch zur US-Wahl ausließ. „Trotz Corona, Black Lives Matter, der Internetzensur und der Anti-Trump-Kampagne hat Trump die Wähler in einem solchen Maß für sich mobilisiert, wie niemand vorausgesagt hat“, jubilierte sie. Das sei ein „Vorgeschmack“ auf das Wahljahr 2021. Die AfD werde dann zusätzlich Millionen Wähler mobilisieren.

Trump wurde anfangs auch in den USA verlacht

Zuspitzen, spalten, vereinfachen und den „Altparteien“ die Schuld in die Schuhe schieben – das ist die schlichte Botschaft, die von rechts herüberdröhnt. Täuschen wir uns nicht: Trump wurde am Anfang auch in den USA verlacht – bis vielen das Lachen verging.

Kaum einer merkt, dass die Rechte mit ihren Tabubrüchen auch hierzulande längst die Agenda setzt – und viele Linke die AfD zum Maß ihrer Politik machen: Sie agieren nicht mehr, sondern reagieren bloß. Oder schweigen lieber, wenn ein Islamist wie nun in Dresden einen Schwulen ersticht und dessen Freund schwer verletzt. Wäre der Täter aber Nazi gewesen, würden sie noch immer demonstrieren.

Die Linke wäre gut beraten, die Fehler ihrer amerikanischen Freunde nicht zu wiederholen. Leider benehmen sich viele wie die Elite der Ost- oder Westküste: Solidarität und der Zusammenhalt in der Gesellschaft spielen keine wichtige Rolle mehr, weil sie sich lieber auf universitären Nebenkriegsschauplätzen verkämpfen: Gendersternchen werden wichtiger als Gleichberechtigung, der Kampf gegen das Wort Rasse elementarer als Aufstiegschancen von Mi­grantenkindern. Und die Wähler nerven nur: Lieber belehrt man die Menschen, wie sie zu sprechen haben, als ihnen einfach mal zuzuhören. Auch so hat übrigens Hillary Clinton Trump 2016 möglich gemacht.

Armada der Zuspitzer und Spalter ist kaum geschrumpft

Die wichtigste Lehre aus der US-Wahl lautet: Die populistische Herausforderung ist keinen Deut kleiner geworden. Die Armada der Zuspitzer, Spalter und Vereinfacher ist kaum geschrumpft. In Großbritannien regiert Boris Johnson mit satter Mehrheit, in Polen sitzt die PIS fest im Sattel, in Ungarn führt kein Weg an Viktor Orbán vorbei.

Und das ist die Bilanz nach zehn Jahren Wirtschaftswachstum in Europa. Nun verändert das Coronavirus die Welt in einem Ausmaß, das noch gar nicht absehbar ist. Die Folgen für die Wirtschaft sind heftig, eine mögliche Staatsschuldenkrise könnte die Pandemie ökonomisch noch in den Schatten stellen.

Was aus dem Populismus wird, wenn zur Pandemie noch die Rezession hinzukommt, lässt sich nur vermuten. Ein Blick in die Geschichtsbücher aber lässt nichts Gutes erahnen. Und der wachsende Islamismus ist eine weitere Zutat für ein brisantes Gemisch.

Zum Ernstfall wird die Präsidentschaftswahl 2022 in Frankreich. Dort droht der nächste nervenraubende Krimi.