Sieg der US-Demokratie

Berlin. Das große Lamento von Donald Trump war zu erwarten. Der Erdrutschsieg gegen Joe Biden blieb aus. Vielmehr befindet sich der Herausforderer auf der Gewinnerstraße, je länger die Auszählung der Stimmen dauert. Nun jammert Trump über den „gestohlenen“ Wahltriumph. Oder er poltert gegen die „korrupten“ Demokraten, die durch die vielen Briefwahlstimmen pro Biden das Ergebnis verfälschten. Alles wilde Behauptungen und Gerüchte ohne Belege.

Der Noch-Präsident verschanzt sich in einer Wagenburg. Auffällig ist, dass es keine Unterstützungsgesänge aus seiner eigenen Partei gibt. Ganz im Gegenteil. Republikanische Gouverneure, Senatoren, Abgeordnete oder ehemalige Mitarbeiter wie Chris Christie und John Bolton üben teils dezente, teils scharfe Kritik an Trumps Sturmlauf gegen die Briefwahlauszählung. Die ausbleibende Solidarität in den eigenen Reihen treibt die Trump-Familie zur Weißglut. Die Wut bei Sohn Donald Trump junior ist so groß, dass er seinen Vater zum „totalen Krieg“ auf dem Rechtsweg auffordert.

Trump kann so viel fantasieren und hyperventilieren, wie er will

Doch Trump kann so viel fantasieren und hyperventilieren, wie er will: Er ist nicht Amerika. Die Pfeiler der US-Demokratie gerieten zwar unter seiner Präsidentschaft unter Druck wie nie, aber sie hielten stand. Die Wahlzentren im ganzen Land zählen die Stimmen aus – gründlich und in transparenter Weise. Überall kontrollieren Vertreter der Republikaner und der Demokraten den Prozess. Dass sich das Verfahren dieses Mal hinzieht, liegt an der Rekordzahl der 65 Millionen Briefwahlstimmen.

Obwohl Trump in den letzten Monaten Öl in ein immer aufgeheizteres politisches Klima gegossen hat: Nach der Wahl flammten zwar in einigen Städten Proteste und Unruhen auf. Aber das von vielen befürchtete Szenario von massiver Gewalt auf den Straßen bis hin zum Bürgerkrieg blieb aus.

Qualitätsmedien erweisen sich als Flaggschiffe der Demokratie

Auch die freie Presse funktioniert. Zeitungen, Fernsehsender und Internetportale wurden von Trump als „Feinde des Volkes“ geschmäht, weil sie sich nicht als publizistische Jubel-Eskorte des Präsidenten missbrauchen ließen. Qualitätsmedien wie „New York Times“, „Washington Post“ oder CNN erwiesen sich als Flaggschiffe der Demokratie. Sie widerlegten die zum Teil abenteuerlichen Verschwörungstheorien Trumps mit nüchternen Faktenchecks.

Auch das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit blieb intakt. Nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch exzessive Polizeigewalt Ende Mai gab es Massendemonstrationen im ganzen Land. Ja, es stimmt: Es kam vereinzelt zu gewaltsamen Ausschreitungen, die Trump für seinen Law-and-Order-Kurs instrumentalisiert hat. Aber die überwiegende Zahl der Kundgebungen blieb friedlich.

Oberste Richter verstehen sich nicht als Lakaien Donald Trumps

Das System der Gewaltenteilung zwischen Präsident und Kongress ist ebenfalls im Lot. Wenngleich die Polarisierung der Gesellschaft auch die beiden Parlamentskammern erfasst hat. Das US-Verfassungsgericht schwebt über allem. Trumps Hoffnung, dass ihm der Supreme Court mit seiner konservativen 6:3-Mehrheit den Wahlsieg durch die Hintertür beschert, dürfte sich als Fehlkalkulation erweisen.

Die Obersten Richter verstehen sich nicht als Lakaien des Präsidenten. Trump hat dies im Juli erfahren müssen: Das Oberste Gericht gewährte der Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan Einsicht in seine Steuerunterlagen, was der Staatschef zuvor vehement abgelehnt hatte.

Die USA sind seit mehr als 200 Jahren eine Demokratie. Sie haben einen Bürgerkrieg, Rassenunruhen, die schweren innenpolitischen Konflikte über den Vietnamkrieg und die Watergate-Affäre überstanden. Sie werden auch Trump hinter sich lassen.