Hamburg. Die jungen Leute – bis vor Kurzem noch gefeierte Klimahelden – genießen in der Pandemie nicht gerade den besten Ruf. Von vielen werden sie als Haufen feierwütiger Egomanen wahrgenommen, die nicht in der Lage sind, ihre Kontakte zu beschränken und ihre Partylust der Situation anzupassen.

Während Pflegekräfte und Ärzte auf Intensivstationen um Menschenleben kämpfen, hat die Jugend angeblich nichts Besseres zu tun, als das Virus so leichtfertig wie die nächste Runde Schnaps in überfüllten Bars zu verteilen. Durch ihren Leichtsinn geht der erneute Lockdown auch auf ihre Kappe – so nehme ich das Image der Jungen gerade in der Öffentlichkeit wahr.

„Wenn meine Frau und mich jemand umbringt, dann unsere eigene Tochter“, sagte ein Bekannter mit Teenager neulich im Scherz. In der Tat belegen Zahlen, dass sich junge Leute in den vergangenen Wochen besonders häufig mit Covid-19 infizierten. Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Markus Söder nahmen sie deshalb in ihren Ansprachen gesondert ins Gebet. Das trug dazu bei, dass sich der Eindruck der feiernden Infektionstreiber weiter verstärkte. Ich finde: Es ist höchste Zeit, dieses schlechte Bild geradezurücken.

Ein paar Raver können nicht stellvertretend für eine ganze Generation stehen

Zugegeben: Auch als junger Mensch fand ich es befremdlich, Jugendliche im Sommer im Park zu beobachten, wie sie in großer Runde ein und denselben Joint herumreichten und daran zogen. Junge Leute um die 18, die ich die Jahre zuvor noch nie dort gesehen hatte, verwüsteten die einst grüne Wiese mit leeren Wodkaflaschen und Einweggrills. Social Distancing interessierte sie nicht. Meine tägliche Spaziergehrunde um den Teich führte plötzlich direkt durch eine Rave-Party mit lauter Techno-Musik. Einige Tage schaute sich die Polizei das Spektakel mit an, dann räumte sie die Fläche.

Genauso wenig konnte ich nachvollziehen, warum man sich mitten in einer Pandemie mit Hunderten im Schanzenviertel in die „Katze“ quetschen muss und sich auch noch als Donald Duck ausgibt. Weil Fälle wie diese öffentlich heiß diskutiert wurden, ist der Anschein entstanden, junge Menschen hätten keine anderen Probleme. Aber das ist schlichtweg falsch. Ein paar Raver können nicht stellvertretend für eine ganze Generation stehen. Corona hat auch das Leben der Jungen komplett auf den Kopf gestellt. Ihre Sorgen werden nur nicht in der Größenordnung thematisiert wie die Existenzängste der Restaurantbesitzer.

Kommilitonen kennt sie nur aus der Zoom-Konferenz

Eine enge Freundin, Anfang 20, hat gerade ihr Journalismus-Masterstudium begonnen. Ihre Kommilitonen kennt sie nur aus der Zoom-Konferenz. Mindestens für dieses Semester finden alle Vorlesungen online statt. Dabei ist sie ein Mensch, der es liebt und braucht, neue Kontakte zu knüpfen. Deswegen hat sie sich für ein Präsenz- und nicht für ein Fernstudium entschieden. Immerhin hat sie den Vorteil, in der Nähe von Hamburg aufgewachsen zu sein. Sie musste ihr soziales Umfeld nicht verlassen.

Mitstudenten hingegen wohnen nun Hunderte Kilometer von ihren Familien entfernt und haben in der jetzigen Situation kaum Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen. Mit Glück wohnen sie in einer WG. Um das teure Zimmer zu bezahlen, bräuchten sie allerdings dringend einen Nebenjob. Diesen zu finden ist ebenso herausfordernd.

Muss die Jugend wegen Corona komplett auf Pause gestellt werden?

Wenn ich früher bei den Hausaufgaben geflucht habe, sagte meine Mutter immer zu mir: „Genieß die Schulzeit. Das ist die unbeschwerteste Zeit deines Lebens.“ Gilt das für die Schüler, die heute Maske im Unterricht tragen, auch? Kann man es ihnen wirklich verübeln, wenn sie in Grüppchen in der Raucherecke hinter der Aula zusammenstehen und das Jungsein trotz allem genießen? Muss die Jugend wegen Corona komplett auf Pause gestellt werden? Wenn ja, für wie lange?

Die Sache ist ja die: Man ist nur einmal jung. Abiturienten mussten in diesem Jahr (vermutlich auch im nächsten) auf ihre Abifeier verzichten, das Auslandsjahr kippen, den ersten Job in Kurzarbeit beginnen. Die Vorstellung, ich hätte meinen 18. Geburtstag nicht mit Freunden feiern dürfen, finde ich furchtbar traurig. Auf vieles, was das Jungsein ausmacht (dazu zählen auch Partys), verzichten die allermeisten jungen Leute gerade für die Gesundheit aller. Diese Zeit können sie nicht nachholen. Das soll kein Freifahrtschein für dämliche Corona-Partys sein. Aber ich würde mir mehr Empathie für die Generation wünschen.