Hamburg. Es sind Bilder, die von der ersten Corona-Welle haften geblieben sind: Pflegeheim-Bewohner, die nur von ihrem Balkon ihren Angehörigen zuwinken können. So berechtigt Besuchsverbote angesichts der oft tödlichen Corona-Ausbrüche in den Heimen auch gewesen sein mögen, so bitter waren die Folgen: Viele Hochbetagte verloren in der Isolation ihren Lebensmut.

Deshalb ist es nur konsequent, wenn Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nun auf Schnelltests für Mitarbeitende, Bewohner und Besucher setzt. Mit diesen Antigen-Tests kann es gelingen, weiter soziales Miteinander im und außerhalb des Heims aufrechtzuerhalten, da zumindest stark ansteckende Corona-Fälle zuverlässig und schnell erkannt werden.

Verfahren hakt an einer entscheidenden Stelle

Umso ärgerlicher, dass dieses Verfahren nun an einer entscheidenden Stelle hakt: Es fehlt fachkundiges Personal, das diese Nasenabstriche professionell übernehmen kann. Den Heimen ist kein Vorwurf zu machen, im Gegenteil: Seit Wochen weisen sie auf ihre ohnehin extrem angespannte Personalsituation hin. Jens Spahn muss sich die Frage gefallen lassen, warum in seinem Ministerium im Sommer kein wirklich tragfähiges Konzept entwickelt wurde.

Aber es ist müßig, jetzt nach Schuldigen zu suchen. Stattdessen brauchen wir zügige wie gute Strategien. Können Soldaten, die schon in der ersten Welle in den Heimen geholfen haben, die Pflegekräfte bei der Dokumentation der Tests entlasten? Macht es Sinn, dass Profis aus Katastrophenschutz-Organisationen Abstriche übernehmen? Können Medizinstudenten helfen?

Zeit ist im Kampf gegen Corona ein kostbares Gut

Es muss jetzt schnell gehen mit den Schnelltests. Sonst spült die zweite Welle die Heime wieder in Quarantäne-Situationen. Eines hat die erste Welle gezeigt: Die Zeit ist im Kampf gegen Corona ein kostbares Gut.