Hamburg. Das Fischereihafen Restaurant an der Großen Elbstraße ist seit 19 Jahren der Arbeitsplatz von Antonio Barbuto. Der 39-Jährige hat dort seine Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht und ist geblieben. Heute ist er Oberkellner und rundum zufrieden – eigentlich: „Ich fühle mich hier sehr wohl, wir haben ein tolles Team und treue Stammgäste.“

Doch heute muss die Gastronomie wegen Corona wieder schließen – und Barbuto in Kurzarbeit gehen. „Ein Schock“, sagt er. „Aber ich versuche, positiv zu denken.“ Die Gastronomie liegt ihm im Blut, auch sein Vater ist in der Branche tätig. Seine Eltern stammen aus Italien, aber er sei ein „waschechter Hamburger“. Mit Gattin Giusi und den elfjährigen Zwillingen Stella und Giovanni lebt er in Eißendorf. Alle zwei Jahre geht es zum Verwandtenbesuch nach Italien. Dort „irgendwann mal ein kleines Haus am Meer“ zu besitzen, könnte sich Barbuto gut vorstellen. Bis dahin hat er im Fischereihafen Restaurant zumindest die Elbe immer im Blick.