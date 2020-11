Was bedeutet ein Wechsel im Weißen Haus für den Welthandel?

An den Börsen wächst die Spannung. Wer wird die USA in den nächsten vier Jahren führen? Einiges deutet darauf hin, dass der Kompromisskandidat der Demokratischen Partei, Joe Biden, eine echte Chance hat, seinen Umfragevorsprung in einen Wahlsieg gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump zu verwandeln. Trumps lockerer Umgang mit der Corona-Pandemie hat viele Amerikaner verstört und die Unsicherheit in der Wirtschaft gefördert ...

Das Virus verdüstert Trumps zuvor gute Wirtschafts- und Arbeitsmarkt­bilanz. Mit Steuersenkungen für Unternehmen und Familien sowie mehr gesetzlichen Freiräumen für die Wirtschaft hatte er die Konjunktur angeschoben. In seiner Amtszeit haben die Einkommen ärmerer Schichten und Minderheiten ordentlich zugelegt: Das mittlere Einkommen der Schwarzen und der Hispanics stieg um mehr als 7 Prozent, die Arbeitslosenquote der Schwarzen sank auf einen Niedrig-Rekordwert unter 6 Prozent, was selbst Trumps Gegner anerkennen. Auch richteten Trumps Handelskonflikte bisher weniger Schaden an als befürchtet.

Auch Biden verfolgt ein protektionistisch ausgerichtetes Programm

Wirtschaftsbelange werden aber in Zeiten einer akuten Pandemie anders gewichtet als in normalen Zeiten. Ihre Wahlentscheidung dürften deshalb viele Amerikaner nicht nur an Einkommensentwicklung und Arbeitsplatzchancen ausrichten, sondern auch an der Frage, was der neue Präsident für ihre Gesundheit bedeutet. Hieraus bezieht Biden einen Teil seines Zuspruchs. Er verspricht den Amerikanern eine bessere Absicherung gegen Krankheit, während Trump den Schutz durch Obamacare abschaffen will.

Aus deutscher und europäischer Sicht betrachtet, bleibt die wichtigere Frage, was ein Wechsel im Weißen Haus für die US-Wirtschaft heißt – und welchen Einfluss er auf den Corona-geschwächten Welthandel haben könnte. … Welche Erwartungen verknüpfen sich mit Joe Biden? Ein Blick auf seine Agenda zeigt, dass er leider, wie Trump, ein protektionistisch ausgerichtetes Programm verfolgt. Auch Biden hat seinen Wählern versprochen, er werde Produktionen zurückverlagern nach Amerika. Wenig deutet darauf hin, dass er Trumps Importzölle und Handelshürden schnell senken würde. Der Tonfall der Auseinandersetzung mit Europa und China dürfte freundlicher werden, aber dass sich unter Biden in der Sache schnell viel ändern würde im Sinne offener Märkte, bezweifeln Ökonomen.

Umfangreiche neue Stabilisierungsprogramme für die Konjunktur

Unabhängig vom Wahlausgang sind umfangreiche neue Stabilisierungsprogramme für die Konjunktur zu erwarten. Den mit hohen Ausgaben unweigerlich verbundenen weiteren Anstieg des Defizits würde Biden, wie Trump, in Kauf nehmen. Aber wie gut werden neue, auf Pump finanzierte Staatshilfen wirken, wenn Biden seine linken Umverteilungspläne zulasten der Wirtschaft wahr macht? Anders als Trump hat Biden kräftige Steuererhöhungen für Unternehmen und wohlhabende Amerikaner angekündigt. Außerdem will er den staatlichen Mindestlohn stark anheben und einen schnellen Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energien erzwingen.

Alle drei Punkte bedeuten für geschwächte Unternehmen einen bedrohlichen Kostenschub. Er könnte die Erholung der US-Wirtschaft nach der Pandemie verzögern oder sogar verhindern. Ob die Weltwirtschaft, insbesondere aber die deutsche Wirtschaft, mit einem Präsident Biden besser fährt als mit Trump, ist längst nicht ausgemacht. Es hängt sehr davon ab, in welcher Dosis und mit welchem Tempo Biden seine Versprechen verwirklichen wird.