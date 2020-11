Mal ehrlich: Klangen die Nachrichten aus dem Land, das sich als „shining city on the hill“ bezeichnet, als „leuchtende Stadt auf dem Hügel“, selbst wenn es schon zappenduster ist, nicht zuletzt trotz allen Schlachtenlärms im Präsidentschaftswahlkampf ermutigend?

Wenn morgen die Wahllokale öffnen, werden an die 90 Millionen Amerikaner per Brief oder vorgezogener Stimmabgabe ihr vornehmstes Recht bereits ausgeübt haben. Das gab es so noch nie.

Das für chronische Wahlmüdigkeit bekannte Land, in dem viele von ihrer Regierung nur eines wollen: nämlich in Ruhe gelassen und von Steuerbescheiden verschont werden, wirkt plötzlich wie unter Strom. Ein Viertel der Frühwähler sind Novizen. Oder solche, die zuletzt Wahlschwänzer waren.

Trump oder nicht Trump – diese Frage lässt in den Vereinigten Staaten kaum jemanden ruhen.

Trump will Zahl der Wählerinnen und Wähler so klein wie möglich halten

Wenn die Experten richtig liegen, werden am Ende mehr als 150 Millionen Amerikaner plus x darüber mitentschieden haben, ob der Amtsinhaber oder der Demokrat Joe Biden die Schlüsselgewalt für das Weiße Haus bekommt – 15 Millionen mehr als 2016. Vitaler kann Demokratie kaum sein. Well done, Amerika. Wäre da nicht ein Skandal, den man einem Land, das anderen Nationen Vorbild für Freiheit und Fairness sein will, nicht durchgehen lassen kann.

Im Amerika Donald Trumps ist der systematische Versuch, möglichst vielen Menschen die Teilnahme an der Wahl zu erschweren oder gar unmöglich zu machen, offizielle Regierungspolitik geworden. Anstatt ein möglichst breites Mandat der Bevölkerung zu bekommen, arbeiten Trump und die ihn tragenden Republikaner daran, die Zahl der Wählerinnen und Wähler vor allem in ärmeren Gesellschaftsschichten und unter ethnischen Minderheiten, die in der Regel demokratisch wählen, so klein wie möglich zu halten.

Der Grund klingt paradox: Trump kann morgen nach Ansicht von US-Experten nur gewinnen, wenn möglichst wenige Menschen zur Wahl gehen.

Gezielte Wählerunterdrückung

Schon vor vier Jahren entschied der als Systemsprenger von außen gestartete Unternehmer vier der wichtigsten Bundesstaaten – Michigan, Pennsylvania, Florida und Wisconsin – nur äußerst knapp für sich. Und kam landesweit lediglich auf 46 Prozent beim „popular vote“ – also bei allen abgegebenen Stimmen. Allein das krude Wahlrecht verhalf ihm über die nötige Schwelle von 270 Stimmen im entscheidenden „electoral college“ und so zur (Minderheits-)Präsidentschaft.

Seither hat sich an den Eckdaten wenig geändert. In seiner gesamten Amtszeit kam Trump in nationalen Meinungsumfragen nicht ein einziges Mal über 50 Prozent Zustimmung. Er bleibt darum dabei, nur seine Wähler-Klientel (also vornehmlich weiße, ältere Amerikaner mit mittlerem Bildungsgrad etc.) maximal zu mobilisieren. Und alles dafür zu tun, dass Wähler des demokratischen Lagers oder Unabhängige entmutigt werden, ihre Stimme abzugeben.

Trump bewegt sich dabei auf gut ausgetretenen Pfaden. Das System der „voter suppression“, der gezielten Wählerunterdrückung, liegt in der DNA der Vereinigten Staaten. Tief wurzelnd in der Zeit der Sklaverei, waren es Weiße, die vor allem im Süden des Landes Afro-Amerikaner von den Wahlurnen fernhielten.

Trump und republikanische Entscheider haben ihre Taktik verfeinert

Trotz wichtiger Reformgesetze haben die Instrumente der Ausgrenzung mithilfe des Obersten Gerichtshofes überlebt. Seit 1965 wurden über 30 Millionen Menschen von den Bundesstaaten unter Heranziehung dubioser Gründe aus den Wähler-Registern gestrichen; mehrheitlich Afro-Amerikaner, Hispanics und Nachfahren der indianischen Ureinwohner.

Vor dem Wahlgang morgen haben Donald Trump und republikanische Entscheider ihre Taktik verfeinert. Das Hauptaugenmerk liegt auf den (mehrheitlich demokratischen) Briefwählern. Ihre in Coronavirus-Zeiten hohe Zahl soll mit gerichtlichen Verboten nachträglich neutralisiert werden. Ziel ist es, die Briefwahlumschläge so lange auf marginale Unstimmigkeiten hin zu überprüfen, bis man ihre Ungültigkeit attestieren kann.

So soll verhindert werden, dass „mail-in-ballots“ auch nach dem 3. November gewertet werden dürfen; obwohl über 20 Bundesstaaten dies ausdrücklich zulassen. In Pennsylvania und North Carolina machte der Oberste Gerichtshof Trump vorläufig einen Strich durch die Rechnung. In Wisconsin folgte er dem Ansinnen des Präsidenten. Weitere Klagen werden folgen.

Wie das alles am Ende ausgeht, weiß heute niemand. Ermutigend klingt das nicht.